De zwakke valuta-broeders

Vijf belangrijke valuta’s van de opkomende markten zijn negatief beïnvloed door de effecten van het coronavirus: de Braziliaanse reaal, de Zuid-Afrikaanse rand, de Mexicaanse peso, de Russische roebel en de Turkse lira.

Dit jaar tot nu toe zijn de valuta’s van de opkomende markten verzwakt. De risicoaversie als gevolg van de impact van COVID-19 heeft geleid tot een sterke kapitaaluitstroom uit veel opkomende markten. Hierdoor verzwakten de munten. Van alle valuta’s van opkomende landen die wij volgen, zijn de volgende vijf valuta’s het meest verkocht (wij volgen geen Colombiaanse peso of COP). De Braziliaanse reaal is met meer dan 30% gedaald, de Zuid-Afrikaanse rand met 25%, de Mexicaanse peso met 21% en de Russische roebel met 15% en de Turkse lira met ongeveer 13%. In deze publicatie bespreken we de redenen voor de zwakte en wat we verwachten dat er verder zal gebeuren.

