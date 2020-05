Georgette Boele (ABN Amro): ‘Daling Britse pond’

De vooruitzichten voor het Britse pond zijn negatief: een zwakkere economie, langzame versoepeling van de lockdown, meer monetaire verruiming, onzekerheid over de Brexitovergangsperiode en een zwakker beleggerssentiment zijn negatief voor het pond.

Georgette Boele, valutadeskundige bij de ABN Amro: “We verwachten een daling van GBP/USD richting 1,18 en een stijging van EUR/GBP richting 0,90.”

Negatieve rente in de VS is onwaarschijnlijk

Eind vorige week dachten beleggers dat de Fed mogelijk haar beleidsrente tot onder nul zou verlagen aan het einde van 2020. Als gevolg hiervan daalde de dollar. Sindsdien hebben Fed-beleidsmakers deze verwachtingen getemperd. Nu houden beleggers minder rekening met negatieve rente in de VS. Gisteren sprak Fed-voorzitter Jerome Powell over de Amerikaanse economie. Hij klonk somber over de vooruitzichten. Maar niet somberder dan na de laatste Fed-vergadering. Over negatieve rente zei hij het volgende. Er is niets veranderd aan de visie van het beleidscomité over negatieve rente. Het bewijs dat negatieve rente effectief is, is niet eenduidig. In eerste instantie daalde de dollar na zijn commentaar. Maar het sentiment op de financiële markten verslechterde ook en dit gaf de dollar weer wat steun door veiligehavenvraag. Als het beleggerssentiment verder verslechtert, dan stijgen de dollar en de Japanse yen. Beleggers hebben nog steeds veel aandacht voor Amerikaanse macro-economische cijfers zoals arbeidsmarktcijfers en detailhandelsverkopen.

De vooruitzichten voor het Britse pond verslechteren

Gisteren heeft onze VK-econoom zijn nieuwe ramingen voor het BBP van het VK gepubliceerd. Hij heeft zijn ramingen naar beneden bijgesteld. We hebben nu een krimp van 8,5% voor 2020. Naar onze verwachting is het BBP-niveau eind 2021 3,2% lager dan eind 2019. Dit is negatiever dan wat de meeste andere analisten denken. Heeft dit invloed op het pond? Zwakkere economische groei en een langzamere versoepeling van de lockdownmaatregelen zijn niet goed voor de vooruitzichten van het pond. Maar dat is niet het enige. We denken dat de Bank of England haar monetair beleid verder gaat verruimen via een hoger opkoopprogramma (QE). Daarnaast is er nog steeds veel onzekerheid over de brexit. Nu geldt een overgangsfase tot en met 31 december 2020. In deze periode blijven alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht. De Britse overheid wil dat de overgangsperiode aan het einde van 2020 voorbij is. Mocht de Britse overheid zijn standpunt handhaven dan is er na de overgangsperiode alsnog een no-deal brexit. De Britse overheid heeft tot 30 juni de tijd om van mening te veranderen. Tot slot heeft het pond de neiging om te dalen als het beleggerssentiment verslechtert. We verwachten dat beleggers nog wat langer risico mijden. Dan daalt het pond dus opnieuw. Alles bij elkaar genomen verwachten we een daling in het pond ten opzichte van de dollar en de euro. GBP/USD is net door steunniveau gedaald en een verdere daling richting 1,18 ligt in het verschiet. EUR/GBP heeft de weg omhoog weer ingeslagen. We verwachten een stijging in de koers van EUR/GBP richting 0,90 (een lager Brits pond).

