Gaat Georgette Boele Bi(d)den voor dollar

De Amerikaanse presidentsverkiezingen komen eraan. Op 3 november is het zover, dan kiezen Amerikanen een president. Dit kan de democratische kandidaat Biden zijn of de zittende president Trump. De visie van Georgette Boele, valutadeskundige ABN Amro.

Amerikanen die per post stemmen, doen dit al voor 3 november. Kandidaat Biden heeft een ruime voorsprong in de peilingen. Maar dat hoeft niets te zeggen. Trump kan nog steeds winnen. Mocht hij niet winnen dan kan hij het resultaat aanvechten. Kortom, het wordt nog een spannende tijd.

De dollar bij vorige presidentsverkiezingen

We zijn teruggegaan in de historie om te zien of de keuze van een president zorgt voor een daling of juist een stijging van de dollar. Hierbij hebben wij factoren gebruikt die belangrijk zijn voor de dollar. We stelden vragen zoals: hoe heeft de economie het gedaan? Was er veel inflatie? Hoe was het beleid van de centrale bank? Waren er grote begrotingstekorten? Het zal voor u geen verrassing zijn dat de dollar steeg als de economie sterk groeide, de rente gecorrigeerd voor inflatie steeg en het begrotingstekort binnen de perken bleef. Maar de dollar daalde als het omgekeerde het geval was. Geen enkele periode is hetzelfde en factoren gaan zelden allemaal dezelfde richting op. Er zijn vier perioden die interessant zijn om nader te bekijken. Tijdens de eerste termijn van Reagan steeg de dollar aanzienlijk omdat de economie een sterke groei doormaakte. Daarnaast steeg de rente gecorrigeerd voor inflatie. Tijdens de tweede termijn van Reagan veranderde alles. De vooruitzichten voor de economie verslechterden en het begrotingstekort steeg aanzienlijk. De dollar liet een daling zien.

De dollar steeg toen Clinton president was. Toen was de economie relatief sterk, veranderde het begrotingstekort in een overschot en steeg de rente gecorrigeerd voor inflatie. Maar dit was ook de periode van de ene crisis na de andere. Zoals u weet, stijgt de dollar in een crisis omdat beleggers de munt kopen als veilige haven. Tot slot nog de eerste termijn van president GW Bush. De economie was relatief stabiel, maar het begrotingstekort nam snel toe en rente gecorrigeerd voor inflatie daalde. U raadt het al: de dollar daalde ook.

Wat betekent winst van Biden voor de dollar

Met het verleden in ons achterhoofd denken wij dat de dollar tijdelijk kan stijgen als Biden wint. De stijging is groter als de democraten niet alleen een president leveren, maar ook de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat bemachtigen. Dan krijgt Biden vrij spel om zijn beleid door te voeren. Het startpunt is verre van ideaal voor de nieuwe president. De economie laat een grote krimp zien, het begrotingstekort is enorm gestegen en de rente gecorrigeerd voor inflatie is negatief. Daarnaast kopen beleggers de dollar voornamelijk als veiligehavenmunt. Dus alle factoren wijzen op een lagere dollar. Maar als Biden wint, kan hier verandering in komen. Op de korte termijn en ook op de lange termijn. We starten met de korte termijn. Als Biden wint dan kunnen beleggers rekening gaan houden met een sterkere economie. De overheid zal veel meer uitgeven en dit geeft een sterke stimulans aan de economie. Op dit moment lijkt de aandacht op de valutamarkten vooral uit te gaan naar het enorme Amerikaanse overheidstekort, naar de negatieve rente gecorrigeerd voor inflatie en naar de dollar als veilige haven. Mocht er meer aandacht komen voor de relatief sterke Amerikaanse economie, dan kan de dollar daar tijdelijk zijn voordeel mee doen.

Waarom een tijdelijke stijging van de dollar

Waarom ‘slechts’ een tijdelijke stijging van de dollar? Een grotere economische groei zorgt er waarschijnlijk voor dat beleggers ook rekening gaan houden met hogere inflatie. De Fed zit niet te wachten op hogere obligatierentes. Dit zal de Fed dus proberen te voorkomen. Als gevolg hiervan daalt mogelijk de rente gecorrigeerd voor inflatie en daalt daarom de dollar weer. We denken dat dit een belangrijk thema is voor 2021.

Maar later wel een sterkere dollar

Maar later in de presidentiële termijn verwachten we wel een langere stijging van de dollar. Op dit moment denken wij dat de Fed haar beleidsrente ongewijzigd laat voor de komende vijf tot zeven jaar. Sterke economische groei en inflatie kunnen de periode van ongewijzigde rente verkorten. De Fed kan dan de beleidsrente bijvoorbeeld ongewijzigd laten voor drie tot vijf jaar in plaats van vijf tot zeven jaar. Dit steunt de dollar mits het beleid van andere centrale banken niet verandert. Alles bij elkaar genomen denken we dat een winst van Biden de dollar tijdelijk steunt. Dit wordt gevolgd door een periode van een lagere dollar. Pas aan het einde van zijn termijn verwachten weer een sterkere dollar.

Geschreven door: Economen ABN Amro

