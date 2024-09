Gaan technologieaandelen een nieuwe cyclus tegemoet?

Sinds juli 2024 hebben technologieaandelen aanzienlijke winstnemingen laten zien, vooral als gevolg van de sterke prestaties van de sector in de afgelopen 18 maanden, aangedreven door kunstmatige intelligentie (AI). Deze winstnemingen zijn logisch en te verwachten. Wij verwachten dat beleggers, na deze fase van algemeen enthousiasme, meer aandacht zullen besteden aan de impact van AI op de bedrijfswinsten. Dit vereist gespecialiseerde expertise om de beste kansen te kunnen identificeren. De Visie van Christophe Pouchoy, beheerder van Echiquier Artificial Intelligence.

Deze situatie is ook het resultaat van een macro-economische paradigmaverschuiving. De markt verschuift van een scenario van een zachte landing voor de economie naar een uitdagender klimaat, met een mogelijk verhoogd risico op recessie. Indien dit wordt bevestigd, en beleggers overwegen hun portefeuilles te heralloceren naar defensievere activaklassen, zoals obligaties en/of geldmarktinstrumenten, terwijl ze hun aandelenposities afbouwen, zal naar verwachting winst worden genomen op aandelen die sterk hebben gepresteerd, met name in de technologiesector.

Het zou echter simplistisch zijn om te denken dat technologieaandelen alleen gecorreleerd zijn aan de macro-economische cyclus. Elk subsegment in de technologiesector heeft zijn eigen cyclus: automotive en industriële halfgeleiders zitten momenteel midden in/aan het einde van een neerwaartse cyclus, de smartphone- en computermarkten herstellen voorzichtig en semi-datacenters zitten midden in een opwaartse cyclus. Deze cycli zijn nauwer gecorreleerd met voorraadniveaus bij eindklanten en in distributieketens.

Hoewel de winstnemingen op Nvidia, Broadcom en de geheugenspelers sommige beleggers misschien hebben afgeschrikt, geloven wij dat de onderliggende trends sterk en positief blijven. Leidinggevenden bij AMD, Nvidia, Marvel en Broadcom bevestigden dat de sterke vraag van klanten hun resultaten voor meerdere kwartalen zou moeten ondersteunen. Jensen Huang, CEO van Nvidia, ging zelfs zo ver om een “ongelooflijke vraag” te beschrijven naar de nieuwe generatie Blackwell AI-processoren, die aan het eind van het jaar moeten worden geleverd.

Hyperscalers, de grote aanbieders van clouddiensten, hebben hun geplande kapitaaluitgaven in 2025 met gemiddeld 9% verhoogd. Tegelijkertijd presenteerde de CEO van Oracle zeer optimistische prognoses voor het aantal datacenters dat het bedrijf zou kunnen bouwen, in tegenstelling tot de zorgen van sommige beleggers die een vertraging van de vraag naar AI-servers en een daaruit voortvloeiende vertraging van de bouw van datacenters verwachtten. Tot slot noemden verschillende software-aanbieders en dienstverleners op het gebied van cloudinfrastructuurbeheer de groeiende bijdrage van AI aan hun resultaten. Deze sector zou moeten profiteren van de tweede golf van de AI-waardering, die van Edge AI.

Edge IA, de tweede golf

Edge AI zal AI in de echte wereld brengen, via mobiele technologische apparatuur en verbonden industriële objecten. Dit zal de productvernieuwingscyclus versnellen, wat gunstig is voor fabrikanten van technische apparatuur. Naast AI zullen andere technologische segmenten waarschijnlijk blijven innoveren: autonome en elektrische auto’s, medische robotica en ruimtevaarttechnologieën. Wij zijn ervan overtuigd dat technologische innovatie een langetermijntrend is, die ons volgens ons een blootstelling geeft aan groei en aan de wereld van morgen.

