Gaat goud weer Shinen?

2022 was een moeilijk jaar voor de markt in zijn geheel. De S&P 500 daalde met 19%, de U.S. Treasury Bond-futures daalden met 21%, Bitcoin daalde met 64% en de ontroerend goed markt had het niet makkelijk. Alleen wat deed goud? De Visie van Salah-Eddine Bouhmidi, Head of Markets bij IG.

Goud sloot op 30 december 2022 op $ 1.826,20 een daling van slechts 0,13% voor het jaar en dollarindex steeg met 8%. Stijgende rentetarieven en een sterke Amerikaanse dollar hebben normaliter een drukkende werking op goud maar 2022 was dan ook allesbehalve een gewoon jaar.

De World Gold Council meldde dat overheden in 2022 het meeste goud kochten in de afgelopen vijfenvijftig jaar. Rusland en China waren agressieve kopers terwijl andere kleinere landen ook hun goud bezit verder uitbreiden. Goudvoorraden worden geheim gehouden in China en Rusland en deze twee belangrijke goud producerende landen hebben waarschijnlijk de binnenlandse productie geabsorbeerd wat heeft geleid tot nog hogere aankoopniveaus.

Inflatie impact

Inflatiecijfers gaven afgelopen donderdag aan dat de Amerikaanse consumentenprijzen in december voor het eerst in meer dan 2,5 jaar zijn gedaald, wat hoop biedt dat de inflatie nu een aanhoudende neerwaartse trend vertoont. Gewoonlijk stijgt goud als de inflatie toeneemt maar we zien nu dat goud blijft stijgen ondanks de afkoelende inflatie omdat de markt kijkt naar een lagere dollar en kleinere renteverhogingen.

Waarom elke dip in goud een koopmogelijkheid blijft

Zoals we uit onderstaande grafiek kunnen opmaken blijkt Goud al meer dan twee decennia een aantrekkelijke belegging te zijn en die trend zal zich waarschijnlijk voortzetten. We zouden het kostbare metaal naar nieuwe recordhoogtes kunnen zien stijgen en hoewel het onmogelijk is om in welke markt dan ook toppen of bodems te kiezen verwachten diverse analisten dat we goudprijzen boven de $ 3.000 kunnen gaan zien terwijl anderen zelfs goudkoersen voorspellen tot $ 4.000 per ounce.

Bullmarkten bewegen zich zelden in rechte lijnen omhoog en sell-offs kunnen aanzienlijk zijn. In 2022 ging goud van $2.072 naar $1.613 per ounce, een correctie van 22,3%. Sinds de dieptepunten van 1999 is een “ buying the dip” strategie in goud optimaal geweest en de verwachting is dat dit zo zal blijven. Daarom levert kopen op basis van zwakte in plaats van kracht vaak de beste resultaten op zeker met een lange horizon.

De volgende factoren zijn in het voordeel van goud in 2023:

Inflatie stagneert en vertoont lichte daling.

De renteverhogingen gaan waarschijnlijk door maar niet op hetzelfde traject als in 2022.

De dollar mag dan in 2022 gestegen zijn ten opzichte van andere valuta’s in de wereld maar de hogere waarde zou een spiegeling kunnen zijn aangezien alle fiat-valuta’s inclusief het Amerikaanse valuta-instrument aan koopkracht hebben ingeboet samen met de afname van het geloof en de kredietwaardigheid van de regeringen die uitgeven de wereldwijde wettige betaalmiddelen.

Sinds de bodem van $ 252,50 per ounce in 1999 heeft elke correctie in goud geleid tot een hoger hoogtepunt.

Goudmijnaandelen presteerden begin 2023 beter dan goud zelf wat duidt een historisch bullish teken voor goud.

De zilver-goudratio vertoont sinds begin september 2022 een dalende tendens wat ook een traditioneel bullish indicatie is voor de goud- en zilverprijs.

Inspelen op de goudprijs dmv ETF’s

Er zijn talloze ETF’s die goud gerelateerd zijn maar de verreweg de grootste en meest bekende is GDX van Vaneck. Daar zitten goudmijnbedrijven in met bekende miners als Newton Corp en Barrick Gold maar ook kleinere miners die toch voor een goede spreiding en balans zorgen. De meeste miners komen uit Canada, Amerika en Australië. Wat ook wel aardig is om te weten: GDX heeft een beta van 1.02 tov de S&P 500 index (met een 0.53 correlatie) wat aangeeft dat het vrijwel even gevoelig is voor marktbewegingen als de S&P 500.

GDX biedt beleggers exposure aan enkele van de grootste goudmijnbedrijven ter wereld, en levert daarmee wat kan worden beschouwd als “indirecte” blootstelling aan goudprijzen. Omdat de winstgevendheid van goudzoekers afhangt van de heersende marktprijs voor de goederen die ze verkopen, zullen deze aandelen over het algemeen een sterke correlatie vertonen met bewegingen in spotgoudprijzen. Wanneer goudprijzen stijgen, verdienen goudzoekers meer geld (en vice versa)

Meer voordelen

Er zijn een aantal potentiële voordelen verbonden aan het beleggen in goud via aandelen. Sommige beleggers hebben moeite met het feit dat fysiek goud nooit zal worden uitgekeerd of een cashflow zal genereren; goudmijnaandelen keren dividenden uit en rapporteren inkomsten, wat de waardering eenvoudiger kan maken.

Ook worden goudmijnaandelen vaak verhandeld als spelen met hefboomwerking op de spotprijs van goud; beleggers die hun exposure willen vergroten geven er misschien de voorkeur aan om aandelen te gebruiken in plaats van het fysieke metaal. Deze ETF’s verminderen tevens de idiosyncratische risico’s van het bezit van individuele mijnaandelen met individueel beheer, eigendom, geografische en politieke risico’s.

Het heeft bij ETF’s (mandjes van financiële waarden) meestal niet zoveel zin om technische analyse toe te passen om meerdere redenen. Een van de redenen is omdat de samenstelling ervan kan veranderen zowel in weging als in de financiële waarden. Het is veel zinvoller om dat te doen bij de onderliggende markt die het presenteert (meestal spotprijs van de future) en in dit geval is dat Goud.

Tot slot

Vanaf het dieptepunt in oktober heeft de goudfuture een herstel laten zien van plm 15%. GDX daarentegen laat een stijging zien van maar liefst 45%. Gezien het huidige onzekere en inflatoire klimaat waarin de markt zich bevind blijft het een uitdaging om kansrijke trades te ontdekken. Met een deel goud exposure heeft u een goede mogelijkheid dat u een verdere opmars van het edelmetaal meepakt en het zorgt voor dat extra beetje diversificatie binnen uw portefeuille.

