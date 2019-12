Gaat Nasdaq nog een aanval doen op de 9.000 in 2019

De Nasdaq kan de laatste dagen van het beursjaar wellicht nog een kleine winst bij elkaar schrapen. De index staat op 8.887,22 bovenin de bandbreedte bij een hoge RSI. Met wat geluk sluit de index op de laatste beursdag van het jaar boven de 9.000. In de premarket staat de Nasdaq op een winst van 0,24%, staat de S&P +0,17% en de Dow Jones +0,23%. In Europa staat de FTSE +0,20%, laat de DAX een mooie herstelbeweging zien van 0,61% en staat de AEX 0,50% hoger. Een lichte impuls gaat uit van de groei van het Britse BNP. De +0,4% in Q3 was iets hoger dan eerdere ramingen.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

