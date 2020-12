Galapagos al met 60% gedaald

Galapagos daalde gisteren met 1,32% en kwam daardoor beneden de 100 -puntengrens.

Investtech: “De slotstand werd 98,98 euro en het aandeel is niet lager geweest sinds 2 november. Het aandeel is hiermee voor de vierde dag achter elkaar gedaald. Het ziet er ook technisch gezien niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn, heeft weerstand rond 135 euro en een verdere daling is waarschijnlijk.”

De koersdruk heeft iets naargeestigs. Het zou kunnen overslaan naar de markt, voor zover daar nog geen sprake van is. De onderneming heeft nog steeds een negatieve koers/winstverhouding. De fantasie lekt uit de markt als beleggers niet meer in zulke aandelen willen investeren. Het past in ieder geval bij de koersdruk die is ontstaan voor de techaandelen met een hoge koers/winst.

Al 60% lager

Sinds februari is de koers van Galapagos met 60% gedaald. Rond de 90 euro ligt een historische steun. Het is ook een steun op basis van de opgaande beweging in de periode 2014/2020. Het aandeel is pas in 2020 gaan leven onder de beleggers, wat leidde tot een koersstijging van 10 euro naar 250 euro. De koers heeft zich met twee derde gecorrigeerd op 90 euro.

