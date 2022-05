Galapagos blijft een fundamentele gok

De koersdruk voor Galapagos duurt nu al 6 dalen.

Gisteren daalde het aandeel met 2% naar 52,00 euro. Hierdoor bedraagt het verlies over de afgelopen week 9%, maar dat valt in het niet bij de oude hoogste koers van 250 euro in 2020.

Het aandeel oppakken is speculatief. In een dalende markt worden de kansen wat vergroot. Fundamenteel is het vooral wachten op de presentatie van de plannen van de nieuwe bestuursvoorzitter. Haast heeft hij kennelijk niet, want de onderneming beschikt over voldoende middelen (4,6 miljard euro) om de verliezen te financieren.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

