Galapagos: Droom spat uit elkaar

De koers van Galapagos daalde gisteren met 8% naar 185,40 euro. Een droom spat uit elkaar.

Analisten plaatsen vraagtekens bij de effectiviteit van de werking van het medicijn Filgotinib voor de behandeling van een ontsteking aan de dikke darm. Teleurstelling is er vooral over de helende resultaten bij een lagere dosis.

Door de koersval is Galapagos in versneld tempo dichter bij de steun van 173 euro gekomen. Door de snelheid van de daling is de koers wel beneden de ondergrens van de bandbreedte gekomen. De afstraffing is extra sterk vanwege de hoge waardering van het aandeel. Een koers/winst van 77 wijst op exceptionele potentie, maar die droom is voor nu uit elkaar gespat.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

