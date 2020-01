Galapagos jaagt op een nieuw record

Galapagos was gisteren in de AEX de sterkste stijger met een winst van 4,1% op 203,20 euro.

Daarmee is de koers in vijf jaar met bijna 1.000% gestegen. Het wordt tijd voor een fundamentele bezinning, ook omdat 41 keer de winst wordt betaald, ofwel het verschaffen van enige vorm van duidelijkheid over succesvolle marktintroducties van producten. Niet de koers maar de koers/winst moet onder druk komen te staan door mooie resultaten. Het aandeel is overbought op week- en maandbasis sinds juli vorig jaar. De opgezweepte koerswinst van gisteren kan ook te maken met het marktsentiment, waarbij wereldwijd wordt gejaagd op records. Voor Galapagos was dat gisteren even het geval met een high van 204 euro.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14419 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht