Galapagos knalt omhoog

Galapagos kreeg gisteren vleugels met een koersstijging van 22,3% naar 57,30 euro.

Het kan nog gekker. Investtech: “De vorige keer dat het aandeel nog sterker steeg was op 13 februari 2009, toen de stijging 30,24% was. Er was bovendien een hoge omzet.”

Paul Stoffels is aangesteld als nieuwe topman. Aan hem de taak om met succes nieuwe medicijnen te ontwikkelen nadat het reumamedicijn filgotinib niet het beoogde succes opleverde. Na de zomer wordt de nieuwe strategie bekend gemaakt.

De koers staat weer boven de boekwaarde van 40 euro per aandeel, maar nog beneden de cash per aandeel van ongeveer 75 euro per aandeel.

Het blijft een speculatief aandeel, maar extreem kansrijk als het juiste medicijn is ontwikkeld. Galapagos zal zich opnieuw moeten bewijzen.

