Galapagos mist opzwepende fantasie

Beleggers in Galapagos hoeven in het kwartaalbericht, dat later deze week wordt gepubliceerd, geen hausse opzwepende boodschap te verwachten.

Dat blijkt uit de chart van het aandeel. Op weekbasis staat de koers bovenin de bandbreedte; op dagbasis is het iets beter. Het aandeel is overbought.

Het aandeel sloot gisteren op 58,06 euro met een verlies van 0,69 euro. De boekwaarde per aandeel bedraagt 40 euro. Het bedrijf is nog verliesgevend. Het beweegt op de fantasie van de belegger, maar dat is momenteel nauwelijks aanwezig.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

