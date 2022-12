Galapagos nog even omhoog voor verdere daling

Galapagos sloot 1,3% hoger op 41.49 euro.

Investtech: “Het aandeel Galapagos is hiermee tien van de laatste 13 dagen gestegen. Technisch ziet het er echter niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn en een verdere daling is waarschijnlijk.”

