Galapagos: pennystock of knaller?

Galapagos eindigde op 41,31 euro na een daling van 4,0%.

Investtech: “Het aandeel verbrak hiermee de eerdere top van 29 september en bereikte een nieuwe laagste jaarkoers. Het aandeel is hiermee voor de vierde dag op een rij gedaald en De afgelopen week is het aandeel 10,6% gedaald. Technisch ziet het er ook niet zo goed uit.”

Galapagos heeft eerder bekend gemaakt zich te willen concentreren op het maken van medicijnen die snel kunnen worden goedgekeurd. Weg van langdurig onderzoek. Dat is weliswaar een lange weg near succes, maar het betekent ook dat geen gouden ei zal worden gevonden. Jammer, het haalt de fantasie uit het aandeel. Bewijs nu maar wat je kunt. Een koers/winst van 98 is hoog. De huidige koers komt overeen met de boekwaarde.

Galapagos begon in 2014 aan een rit van 40 euro naar bijna 250 euro in 2020. Bij een koersdaling tot beneden de 40 euro ontstaat het charttechnische scenario van pompen of verzuipen. Bij een doorbraak zal het een ordinaire pennystock worden. Bij het uitblijven van een negatieve doorbraak kan de koers meer dan verdubbelen gezien de charttechnische weerstand van 110 euro.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17858 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht