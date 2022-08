Galapagos wacht op fundamentele impuls

Galapagos heeft over de eerste zes maanden een omzet behaald van 274 miljoen euro, 20 miljoen meer dan vorig jaar. Dat is redelijk overeenkomstig de daling van het verlies van 55 miljoen euro naar 32 miljoen euro.

De cashburn zal dit jaar toenemen door overnames. De omzet zal toenemen door de hogere verkoop van ontstekingsremmer Jyseleca. “Ons doel op korte termijn is om in de komende drie jaar drie extra gedifferentieerde next generation CAR-T productkandidaten in de kliniek te brengen. We zijn ervan overtuigd dat we de juiste stappen zetten in onze transformatie om waardecreatie te versnellen, en we kijken ernaar uit later dit jaar een diepgaande update over onze strategie te presenteren,” aldus de onderneming.

Op 51,58 euro zit het aandeel net als in 2018 in een langdurig zijwaartse beweging op een verlaagd niveau. Het is wachten op een fundamentele impuls. Vasthouden en niet verkopen.

