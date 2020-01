Geef jij gedachteloos geld uit?

Aan het eind van de maand nog wat te besteden hebben? Veel mensen hebben hier wel oren naar.

Om vermogen op te bouwen is het niet nodig om iedere maand een groot bedrag in te leggen. Met consistent een klein bedrag beleggen, komt het doelbedrag steeds een stukje dichterbij. Wij geven enkele financiële tips om geld over te houden.

Breng de uitgaven in kaart

Door overzicht aan te brengen in de financiën is het mogelijk om te bekijken waar financiële ruimte zit. Maak het niet te ingewikkeld maar begin gewoon met het opschrijven van uitgaven en inkomsten in een schriftje of bijvoorbeeld Excel. Breng daarnaast in kaart wat er op de bankrekening(en) staat, welke vaste lasten er maandelijks, per kwartaal of per jaar worden afgeschreven en of er schulden zijn.

Het is het best om de aflossing van schulden prioriteit te geven boven al het andere, want geld lenen kost geld. Neem ook zelf de verantwoordelijkheid voor de financiën en schuif dit niet af op de partner. Het is prettig om beide te weten hoe het er financieel voorstaat.

Besparen op de uitgaven

Op de vaste lasten valt vaak veel te besparen. Door energieleveranciers vergelijken is het doorgaans mogelijk om tientallen euro’s per maand te besparen. Wellicht kan de telefoonrekening goedkoper of zijn er abonnementen in huis waar nooit of weinig gebruik van wordt gemaakt. Probeer vervolgens eens om het boodschappenbudget met €10,- per week te verlagen en de dagelijkse koffie-to-go over te slaan. Misschien is dit wel een eitje! Veel geld wordt gedachteloos uitgegeven terwijl mensen niet bepaald gelukkiger worden door de uitgave. In dit geval is het ook niet moeilijk om hierop te besparen.

Door de uitgaven in kaart te brengen valt te zien waar kansen en mogelijkheden op besparing zitten. Dit kan op maandbasis leiden tot een besparing van enkele tientjes tot zelfs honderden euro’s. Zet het bespaarde geld vervolgens aan het werk in plaats van het te parkeren op een spaarrekening of direct weer uit te geven. Door te gaan beleggen kan het geld gaan groeien.

Beleggen vs. sparen

Sparen is veiliger dan beleggen, maar van sparen worden mensen al jaren niet rijk meer. Dit komt doordat de inflatie al een tijd lang hoger is dan de spaarrente, waardoor het opgebouwde vermogen als het ware verdampt. De gespaarde euro’s worden steeds minder, in plaats van meer waard. Investeren kan er voor zorgen dat de inleg groeit, maar natuurlijk is ook het omgekeerde mogelijk.

Het is daarom essentieel om alleen geld te investeren dat niet gemist wordt en niet acuut nodig is voor bijvoorbeeld een grote (onverwachte) uitgave. Een goede plek om te berekenen hoeveel spaargeld er nodig is als financiële buffer, is de website van het Nibud.

