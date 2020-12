Geen coronakrimp voor Zoom

Zoom ontwikkelt zich veel sterker dan verwacht. Van een coronakrimp is nog geen sprake.

Videovergaderen is niet meer weg te denken. Ook als de coronacrisis medisch onder controle is, zal het vergaderen via diensten als Zoom, Teams en Skype doorgaan. Bij ABN Amro gaan werknemers 60% van hun tijd vanuit huis werken.

Tegen deze achtergrond is het niet verbazingwekkend dat het bedrijf meevallende resultaten en verwachtingen heeft gepubliceerd. De winst per aandeel over Q3 van 0,99 dollar is flink hoger dan vorig jaar (9 dollarcent) en de verwachting van 0,76 dollar. De raming van de onderneming overtreft eveneens de spreadsheetuitkomsten van analisten. Het bestuur verwacht voor het hele jaar een winst per aandeel van tussen de 2,85 en 2,87 dollar. Dat is flink meer dan de raming van 2,50 dollar.

In de nabeurs noteert het aandeel 1,4% hoger op 478,36 dollar. Dat komt neer op een koers/winstverhouding van 167 op basis van de verwachtingen voor dit jaar. Analisten voorzien een stijging van de koers tot boven de 600 dollar.

