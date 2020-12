Geen grondstoffen maar aardgasbedrijven

Nicholas Johnson van obligatiebelegger Pimco is gematigd positief over de prestaties van grondstoffen in 2021 door maatregelen die de economie stimuleren.

In de grondstoffenoutlook is hij het meest positief over aardgasbedrijven in de VS, waar een dalende productie van gas in combinatie met producenten die zich richten op schuldafbouw, betekent dat het aanbod waarschijnlijk achterblijft bij de groei van de wereldwijde vraag.

Johnson verwacht dat de oliemarkt verder normaliseert, maar dat de vraagkant risico’s loopt door eventuele mobiliteitsbeperkingen die kunnen worden opgelegd. Op termijn zal de vraag naar olie echter blijven toenemen.

