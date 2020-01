Geen inspiratie

Aandelenmarkten missen elke vorm van inspiratie. Het is wachten op de golf van kwartaalcijfers die over enkele weken op gang komt. Amerika kruipt in de premarket omhoog met een winst voor de S&P van 0,33%. Nasdaq +0,53%, Dow Jones +0,25%, FTSE +0,12%, DAX+0,44% en een onveranderde AEX. De chart voor de Nasdaq Composite is geen uitnodiging voor koopjesjagers.

De laatste verkrappingscyclus in de VS was agressiever dan hij op het eerste gezicht lijkt, aldus de specialisten van Schroders. “Als men kijkt naar het verschil tussen piek en dal van de rentestanden, dan is de rente in de VS maar met 225 basispunten verhoogd (van 0,25% naar 2,5%). Dat is niet bijzonder in vergelijking met eerdere cycli. Neemt men echter het procentuele verschil tussen de beginstand en de piek, dan heeft de Fed de rente met maar liefst 900% verhoogd in 37 maanden. Dat zet elke andere cyclus in de schaduw. De vraag is of het krappe monetaire beleid de Amerikaanse economie geen schade heeft berokkend.”

