Geen kortsluiting bij Alfen

Alfen (elektriciteit-branche) blijft in de belangstelling staan. Vrijdag steeg de koers met bijna 10% naar 27,05 euro.

Investtech: “We moeten terug naar 24 maart om een even grote stijging te vinden. Toen steeg het aandeel met 17,03%. Het ziet er ook technisch gezien goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn en een verdere stijging is waarschijnlijk.”

Iets beneden de 30 euro ligt wel een belangrijke weerstand in de vorm van een vorige top. Fundamenteel is een doorbraak niet te rechtvaardige. Het aandeel noteert 87 keer de winst, 3,4 keer de omzet en 37 keer de boekwaarde. Een kleine korsluiting in de groei kan zorgen voor een forse koersdaling.

Vooralsnog lijkt daar geen sprake van re zijn. De totale omzet van Alfen is in het eerste kwartaal gestegen tot 44,1 miljoen euro van 28 miljoen dezelfde periode vorig jaar. Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) bedroeg 4,6 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 1,7 miljoen euro.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14851 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht