Geen renteverhoging in 2023 Q1

Naar verwachting zullen centrale banken wereldwijd na het eerste kwartaal van 2023 geen renteverhogingen meer doorvoeren.

De Fed kan dit jaar het tempo van renteverhogingen al vertragen, maar omdat in Europa de inflatie tot alle sectoren is doorgedrongen, moet de ECB de rente in december met nog eens 75 basispunten verhogen. Dat stelt Mabrouk Chetouane, Head of Global Market Strategy bij Natixis IM Solutions in zijn outlook.

Chetouane waarschuwt dat ‘we ons bevinden in een situatie waarin we lange tijd met deze inflatie moeten leven.’ “Dit is iets waar we ons ook op moeten richten voor volgend jaar.”

Charttechnisch is de het 10-jarige rendement op US Bonds beneden de steun van 3,72 gekomen, maar van een definitieve doorbraak is nog geen sprake.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17935 berichten van Eddy Schekman

Één reactie op “ Geen renteverhoging in 2023 Q1 ”

Terug naar het nieuws overzicht