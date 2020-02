Geen steun van centrale banken en hoever kan de AEX nog dalen

De Europese aandelenmarkten zullen flink lager openen. De verliezen lopen op tot 3% in de premarket. Amerikaanse futures wijzen op een 400 punten lagere opening.

De beurspijn wordt nog steeds veroorzaakt door het coronavirus in combinatie met de tanende hoop dat centrale banken niet snel de helpende hand zullen bieden. Het is niet ondenkbaar dat monetaire acties pas worden ondernomen bij een kentering van het virus. In Zuid-Korea is de rente niet verlaagd terwijl daar op was gerekend. De Kospi is -0,99%. De Nikkei werd nog harder getroffen door dit besluit met een daling van 2%. Hong Kong en Australië staan rond de 0,75% in de min.

Voor Europese beleggers komt besmetting met he coronavirus dichterbij. In Denemarken is de eerste besmetting gemeld. In Italië is nog geen sprake van een positieve kentering. In Japan is iemand voor de tweede keer besmet geraakt. In Nederland is de alertheid toegenomen. In de VS lijken zich de eerste besmetting voor te doen die niet zijn veroorzaakt door iemand die in China is geweest. In China is het aantal overleden patiënten afgenomen en ook andere data wijzen op een hoopgevende kentering, maar er is kritiek op de wijze waarop met de verzamelde data wordt omgegaan.

Beleggers blijven op zoek naar veilige havens. Goud is daardoor +0,51% op 1.651,50. Het doel ligt op 1.790 dollar met een uitloop naar 1.900. De keerzijde van deze vlucht is de daling van Brent met 1,38% naar 52,69 dollar. Rentes staan onder druk. Duitse Bunds -0,003 op min 0,489%. US Bonds -0,005 naar een nieuwe low van 1,305%. Euro/dollar in de plus op 1,0909. Euro/yuan is 7,6680.

Niet haasten

Beleggers moeten zich niet haasten om in de markt te stappen. De AEX is als andere indices een speelbal van trading-programma’s en baissiers. Uitslagen kunnen extreem volatiel zijn vanwege het coronavirus. Ze zouden dat waarschijnlijk niet zijn geweest met besmettingen als Sars, omdat daarover meer bekend is en medicijnen voor zijn. Voor de AEX ligt op weekbasis de ondergrens van de bandbreedte op 570. Op maandbasis ligt deze ondergrens zelfs op 500.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

