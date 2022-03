Geld lenen en BKR-registratie: hoe zit het?

Er zijn allerlei redenen te bedenken om geld te lenen. Misschien wil je een huis kopen, of je wilt zonnepanelen op je dak, of misschien heb je simpelweg tijdelijk geld nodig om een financieel gat te dichten. In alle gevallen is het van belang om te weten dat het Bureau Kredietregistratie (BKR) een rol speelt rondom geld lenen. We bespreken hoe dat zit.

BKR-registratie bij lening, krediet of afbetalingsregeling

Wanneer je een persoonlijke lening, een krediet of een afbetalingsregeling ter waarde van 250 euro of hoger aangaat, wordt dit geregistreerd bij het BKR. Dat heeft geen directe gevolgen voor je, tot de volgende keer dat je een lening of krediet aan wilt gaan. Kredietverstrekkers kunnen namelijk jouw BKR-registratie inzien. Mede op basis hiervan bepalen zij hoeveel geld je kunt lenen.

Als jij nog lopende leningen, kredieten of afbetalingsregelingen hebt, betekent dit dat je minder financiële ruimte hebt om een nieuwe lening terug te betalen. Hiermee neemt een kredietverstrekker niet alleen zichzelf, maar ook jou in bescherming, want zo kan voorkomen worden dat je jezelf te ver in de schulden steekt.

Negatieve BKR-registratie

Het BKR registreert echter niet alleen de hoogte en looptijd van je leningen en afbetalingsregelingen (denk daarbij ook aan telefoonabonnement waarbij je een nieuw toestel afbetaalt), maar jouw betaalgedrag. Ben jij een wanbetaler, dan wordt dat geregistreerd. Die aantekening krijg je echt niet meteen als je één keer te laat bent met betalen, maar wel als je meerdere malen te laat bent en structureel achterloopt met betalen. Dit kan een reden zijn voor een nieuwe kredietverstrekker om jou nul op het rekest te geven, omdat hij er niet van overtuigd is dat jij netjes aan je betalingsverplichtingen gaat voldoen.

Negatieve registratie aanvechten

Een registratie bij het BKR blijft doorgaans tot vijf jaar na het afronden van de openstaande betalingen staan. Dat betekent ook dat je nog langer hinder kunt ondervinden van een negatieve registratie, ook als deze niet meer aan de orde is. In dat geval kun je beroep aantekenen bij het BKR om de negatieve registratie te laten wissen. Dat is iets wat je in theorie zelf kunt doen, maar je moet wel van goeden huize komen. Daarom zijn er ook diverse bedrijven die specialiseren in het aanvechten van negatieve BKR-registraties. Je zou gebruik kunnen maken van hun diensten als je jouw negatieve registratie wilt aanvechten.

Het BKR is er dus om kredietverstrekkers te beschermen tegen wanbetalers en mensen die op meerdere plekken leningen proberen af te sluiten. Maar hoe zeer je BKR-registratie je ook slecht kan uitkomen, het beschermt jou ook tegen het aannemen van te veel grote betalingsverplichtingen. Een nieuwe persoonlijke lening moet immers niet een strop om je nek worden.

