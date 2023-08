Geloof koopadvies Besi niet

Het aandeel Be Semiconductor Industries is volgens Investtech koopwaardig op 106,15.

“Be Semiconductor Industries NV zit in een stijgende trend die lijkt door te zetten. Bij een neerwaartse reactie is er steun bij de bodem van het trendkanaal. Het aandeel heeft steun bij ongeveer 61,00 euro. De RSI-curve laat een dalende trend zien, dit is een vroeg signaal voor het begin van een dalende trend. Het aandeel is totaal gezien technisch positief voor de middellange termijn. Aanbeveling: Koop.”

De Predictive Ranges voor Besi voorspellen echter iets heel anders. De koers staat in de tweede weerstandszone wat een aanwijzing is voor een omslag. In maart was daar ook sprake van, maar toen ging de koers omhoog. De trens was toen echter positief terwijl die nu aan een daling lijkt te zijn gebonden. Een koersdaling tot beneden de 90 euro zou erg mooi zijn, maar is uiterst onwaarschijnlijk.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

