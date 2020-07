Geniet van de nieuwe kansen in de nieuwe e-Cash

Laat u verrassen. De nieuwe e-Cash heeft een heel nieuw jasje met een frisse opmaak en een navigatie die snel werkt op uw smartphone en desktop.

Het werkt allemaal lekker snel. < > staan voor horizontaal scrollen en verticaal scrollen doet u met de vinger of de muis.

In deze e-Cash kunt u handenvol tips vinden van toonaangevende deskundigen. Hiermee kunt u inspelen op werken aan een gezonde portefeuille voor na de coronacrisis.

Juist door die coronacrisis hebben we BeleggersFair Kennis Update online moeten doen. Ook de uitreiking van de Cashcow Awards is daardoor anders verlopen. Dat is nu op locatie gedaan. U kunt de video’s via deze e-Cash terugkijken. Alle prijswinnaars zijn blij. Terecht, want ze hebben veel werk voor u verzet. Met Martine Hafkamp van Fintessa hadden we een uitvoerig gesprek over RD Shell, staatssteun aan KLM en het opkomend staatskapitalisme.

Tijdens de BeleggersFair Kennis Update zijn vele masterclasses gegeven: van monetair naar bitcoin en terug naar de opbouw van een portefeuille. Ze terugkijken blijft interessant. Ze bieden telkens iets nieuws.

