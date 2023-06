Geoffrey Goenen (Candriam): ‘Handhaaf defensieve benadering’

Na de goede prestaties sinds het begin van het jaar is er al veel positief nieuws ingeprijsd in de aandelenkoersen. Winstverwachtingen van bedrijven houden zelfs al rekening met een cyclisch herstel volgend jaar, terwijl economische gegevens een gemengd beeld laten zien. In deze context is voorzichtigheid geboden. Candriam is ervan overtuigd dat het zinvol blijft om een evenwichtige, licht defensieve benadering te handhaven, stelt Geoffrey Goenen, head of Fundamental European Equity bij Candriam.

De Europese aandelenmarkten waren de afgelopen maand niet in staat om de opwaartse trend die zij begin van dit jaar waren gestart, voort te zetten. Informatietechnologie was opnieuw de grootste outperformer, ondersteund door onder andere de belangstelling van beleggers voor bedrijven die profiteren van de grotere vraag naar oplossingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Naast informatietechnologie presteerden ook industriële en financiële sectoren beter dan de bredere Europese markt, zij het in mindere mate.

In de afgelopen weken heeft Candriam geen significante strategische wijzigingen aangebracht in zijn allocatie. Goenen: “We zijn nog altijd tevreden over onze huidige positionering, die gericht is op defensieve groeisectoren zoals consumentengoederen en gezondheidszorg. Candriam heeft een voorkeur voor aantrekkelijk gewaardeerde retailbanken, terwijl risicovolle investeringsbanken vermeden worden. Over de energiesector zijn we negatief.”

Amerikaanse aandelen: gematigd optimistisch – kwaliteitsgroeiaandelen leiden de weg

De Amerikaanse markttrend blijft gematigd optimistisch, aangezien kwaliteitsgroeiaandelen het voortouw nemen in de markt. De economie vertraagt duidelijk in een gestaag tempo, terwijl de inflatiecijfers blijven afnemen. Amerikaanse aandelen zijn sinds begin mei licht positief. Die positieve prestatie komt voornamelijk uit groeisectoren zoals communicatiediensten, consumptiegoederen en informatietechnologie. Deze laatste was opnieuw de grootste outperformer, ondersteund door onder andere de interesse van beleggers in bedrijven die profiteren van de grotere vraag naar oplossingen op het gebied van kunstmatige intelligentie.

