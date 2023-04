Geoffroy Goenen (Candriam): ‘Ondanks alle nervositeit is de cyclus intact’

De ophef rond Silicon Valley Bank (SVB) en de noodzakelijke redding van Credit Suisse in Europa hebben de markten flink in beweging gezet. Maar volgens Geoffroy Goenen, hoofd Fundamental European Equity bij Candriam is er geen sprake van een gamechanger. “Ondanks alle nervositeit is de cyclus intact. De Europese aandelenmarkt staat er wel relatief beter voor dan in de VS en dat zie je niet vaak. Onder andere bedrijven met klimaatoplossingen bieden beleggingspotentieel.”

In de Verenigde Staten zijn, na de val van SVB en de zorgen over kleine Amerikaanse banken, de ogen weer gericht op de belangrijkste uitdaging: de inflatie. De Federal Reserve in VS moet volgens Goenen alle zeilen bijzetten om de inflatie te beperken. “Er is nog zoveel liquiditeit in de markt dat het beperken van inflatie een enorme uitdaging is. De rente zal verder stijgen en lang op hoog niveau liggen: 5 tot 5,5%. Het beeld is niet veranderd: een vertraging is onvermijdelijk in 2024.”

Europa zal de VS in die groeivertraging volgen. De langetermijnrente in Europa zal zich stabiliseren, wat een goed klimaat biedt voor langetermijnbeleggingen, zo stelt Goenen. “Beleggers in Europese aandelen zouden zich daarom moeten focussen op die lange rente, en niet op de korte, turbulente termijnontwikkelingen.”

Europese aandelen profiteren van wegvallen van zorgen over gesloten China en energiekosten

Vergeleken met de VS vormt de Europese aandelenmarkt een ‘sweet spot’, stelt Goenen. Dit komt voornamelijk door twee factoren. De eerste is China. De heropening van Chinese economie is een duidelijke opsteker voor Europese bedrijven omdat Europa veel meer is gericht op export dan de VS. Goenen: “De tweede factor is dat het consumentensentiment veel minder gebukt gaat onder het Europese angstbeeld van onbetaalbare energielasten. Deze druk op consumentenbestedingen is aanzienlijk verminderd. In 2022 presteerden de Europese markten al gemiddeld 4% beter dan de Amerikaanse markten in dollartermen; in dit jaar verwachten we weer een outperformance.”

Goenen stelt wel dat beleggers selectief moeten zijn. “Bij afzwakkende economische groei wil je in die bedrijven zitten die nog wel kunnen versnellen. We zien vooral potentieel in bedrijven met technologische klimaatoplossingen. Ook zien we goede winstmarges in de gezondheidssector, technologie en basisproducten voor consumenten.”

Voor wat de banksector sector ziet Goenen geen donker wolken. “De problemen waarmee Amerikaanse regionale banken kampen, hebben weinig impact op de Europese banksector. Voor de Europese banken geldt een veel strengere regelgeving, die de balansen vrij sterk houdt. Wij selecteren schokbestendige banken met een zeer hoge solvabiliteit en een hoge rentabiliteit. De hogere kortetermijntarieven ten slotte, kunnen de sector een hogere winstgevendheid opleveren.”

