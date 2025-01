George Cotton (J. Safra Sarasin): ‘Sentiment rond goud wellicht te bullish’

2024 was een jaar waarin veel van de nieuwe drijfveren die edelmetalen ondersteunen zich uitspeelden, waardoor goud het beter deed dan bijna elke andere beleggingscategorie, zegt George Cotton, portefeuillemanager bij de private bank J. Safra Sarasin. Hij waarschuwt beleggers echter om voorzichtig te zijn. “Het feit dat goud er niet in slaagde om verder te rallyen na de overtuigende verkiezingsuitslag in de Verenigde Staten, zou beleggers voorzichtig moeten maken”.

De nieuwe drijvende krachten in 2024 omvatten:

Een toenemende rol van Chinese investeerders in de wereldwijde goudmarkt, omdat binnenlandse investeringsmogelijkheden voor Chinezen op het vasteland (onroerend goed, aandelen en contanten) teleurstellende rendementen bleven bieden.

Voortdurende uitbreiding van goudaankopen door centrale banken als een middel om reserves weg te diversifiëren van Amerikaanse dollars.

Verhoogde geopolitieke spanningen in drie belangrijke gebieden: De relaties tussen China en de VS blijven verslechteren, de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en het directe conflict tussen Israël en Iran.

Een zoektocht naar alternatieve veilige beleggingen te midden van de de-dollarisering en hoge volatiliteit in langlopende Amerikaanse staatsobligaties.

Veel strategen waren verrast dat goud zich bleef loskoppelen van de Amerikaanse reële rente en de wisselkoers van de Amerikaanse dollar, waardoor een reeks vastgeroeste correlaties die in het voorgaande decennium bleven bestaan, werd doorbroken. Het toenemende belang van de bovenstaande thema’s zijn echter allemaal structurele trends die goud blijven domineren, in vergelijking met de kortere termijn rentebeleidscyclus van de Federal Reserve die historisch gezien de dominante drijfveer was.

Herverdeling in goud

Het is nog steeds cruciaal om meer inzicht te krijgen in de beleggersstromen op korte en middellange termijn in edelmetaalmarkten om te zien wanneer de prijzen potentieel gespannen zijn. In het 3e en 4e kwartaal van 2024 zagen we dat Amerikaanse en Europese beleggers ook begonnen te heralloceren naar goud, toen de ETF-beleggingen van goud begonnen te stijgen na twee opeenvolgende jaren van uitstroom. Investeerdersposities in futuresmarkten werden ook meer naar de bullish kant getrokken vóór de Amerikaanse verkiezingen, toen long posities in CME genoteerde goud futures de hoogste niveaus bereikten sinds Q1 van 2020.

Het verhaal dat Trump 2.0 zeer inflatoir zal blijken, overheerste. Maar het feit dat goud er niet in slaagde om verder te rallyen na de overtuigende verkiezingsuitslag, zou beleggers voorzichtig moeten maken dat het goudsentiment misschien iets te bullish is geworden. De grote opleving in cryptogerelateerde activiteit zou er ook op wijzen dat de interesse van speculatieve beleggers in monetaire-inflatiehedges nieuwe hoogten heeft bereikt, nog een teken van voorzichtigheid.

Relaties tussen de VS en China

Als we meer ‘inflatoire’ krantenkoppen en nieuws zien verschijnen, maar goud blijft binnen een bandbreedte, dan zal dit een duidelijk teken zijn dat de prijzen te ver zijn doorgeschoten. In 2025 zal het ook cruciaal zijn om het sentiment onder buitenlandse beleggers in de gaten te houden om te bepalen of de vraag naar edelmetalen afneemt. Als de Amerikaans-Chinese relaties beginnen te verbeteren en Chinese beleidsmakers positieve hervormingen doorvoeren om het ondernemerssentiment te verbeteren, kan dit op korte termijn leiden tot een verschuiving van safe-haven activa zoals goud naar aandelen. Dit kunnen echter interessante koopkansen zijn voor tegendraadse beleggers die nog steeds strategisch willen beleggen in deze beleggingscategorie.

