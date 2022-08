Georgette Boele (ABN Amro): ‘Aanval euro/dollar zette niet door”

Op 14 juli dook de koers van EUR/USD onder pariteit en zette een dieptepunt op 0.9952. Maar de beweging zette niet door. EUR/USD steeg snel weer boven pariteit, en handelt sindsdien in een range van 1.00-1.03. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te voeren.

Ten eerste steunde de verwachting van een renteverhoging met 50 basispunten tijdens de ECB-vergadering van 21 juli de euro. Ten tweede zijn de nominale en reële rentetarieven verder gedaald. De beweging was groter in de Duitse rente vergeleken met de Amerikaanse rente. Dit werkte negatief door op de koers van EUR/USD. Ten derde heeft de vakantieperiode geleid tot minder activiteit op de financiële markten. Deze richtingloze markt zou kunnen aanhouden tot half september. Maar zolang EUR/USD onder de 1.0350 staat, blijft het korte termijn-beleggerssentiment negatief.

…maar een herstel van de yen…

Op 14 juli kwam USD/JPY dicht bij het psychologische niveau van 140 en bereikte een hoogste punt van 139,39. De toenemende renteverschillen tussen andere landen en Japan droegen bij tot de zwakte van de yen ten opzichte van een groot aantal valuta’s. De Bank of Japan is een van de weinige centrale banken die nog niet is begonnen aan een renteverhogingscyclus, noch heeft aangegeven er een te zullen beginnen. Sinds half juli heeft de yen een comeback gemaakt; hij is met meer dan 4% gestegen ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Daar zijn twee redenen voor. Om te beginnen zijn de nominale en reële rente in de VS aanzienlijk gedaald, waardoor het rendementsverschil tussen de VS en Japan kleiner is geworden. Bovendien hebben de spanningen tussen de VS en China in verband met het bezoek van Nancy Pelosi aan Taiwan geleid tot vraag naar de yen als veiligehavenmunt.

…als de Zwitserse frank

Op 16 juni verraste de Zwitserse nationale bank (SNB) vriend en vijand door de beleidsrente met 50 basispunten te verhogen tot -0,25%. Als gevolg daarvan is de Zwitserse frank gestegen. Hij staat nu 6% hoger tegenover de euro dan voor de vergadering. De SNB gaf aan te willen voorkomen dat de inflatie zich breder uitbreidt naar de prijzen van goederen en diensten. Deze week lieten de inflatiecijfers voor juli een stijging zien van 3,4% j-o-j voor de hoofdprijsindex (CPI) en van 2,0% voor de kernprijsindex (CPI core). De SNB beschouwt prijsstabiliteit als gelijk aan een stijging van de Zwitserse consumentenprijsindex (CPI) met minder dan 2% per jaar. Hoewel de inflatie veel lager is dan in andere landen, is het waarschijnlijk dat de SNB de beleidsrente zal blijven verhogen om de inflatie onder controle te krijgen. Wij verwachten een renteverhoging van 50 basispunten op de vergadering van september en waarschijnlijk nog een op de vergadering van december, waardoor de beleidsrente op 0,75% komt (tegen -0,25% nu). Ook voor de ECB verwachten wij dit jaar meer renteverhogingen. Wij verwachten dat de depositorente eind 2022 1,00% zal bedragen (tegen 0% nu). Voor de rest van dit jaar verwachten wij dus evenveel renteverhogingen door de SNB en de ECB. Dit zou geen opwaarts effect op de frank mogen hebben (lagere EUR/CHF), maar de onzekerheid op de markten en de spanningen tussen de VS en China zouden de frank kunnen ondersteunen.

Op de korte termijn zal de aandacht uitgaan naar het rentebesluit van de Bank of England vandaag, het Amerikaanse banenrapport morgen en de Amerikaanse CPI en PPI volgende week. Wij verwachten een renteverhoging van 50 basispunten door de Bank of England en vervolgens 25 basispunten renteverhogingen op de vergaderingen in september, november en december, waardoor de beleidsrente tegen eind 2022 op 2,5% komt.

Geschreven door: Georgette Boele Georgette Boele is valuta en edelmetalen specialist bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Na haar studie aan de Universiteit van Amsterdam met specialisaties organisatiekunde en financiële markten heeft zij een aantal jaren in levensverzekering, hypotheken en pensioenen gewerkt. Daarna heeft zij de overstap gemaakt naar financiële markten. In 1998 is ze bij ABN AMRO (na een interne opleiding) als valutahandelaar begonnen op de dealingroom.

