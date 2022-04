Georgette Boele (ABN Amro): ‘Doel euro/dollar blijft gehandhaafd’

Deze week was er een opleving van de euro. De euro steeg iets meer dan 1,5% ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Daar zijn verschillende redenen voor. Om te beginnen hebben hogere inflatiecijfers in Spanje en Duitsland en het commentaar van ECB-functionarissen geleid tot de verwachting van meer renteverhogingen door de ECB dit jaar. Eind vorige week rekenden beleggers op 48 basispunten aan renteverhogingen dit jaar, nu is dat 62 basispunten; oftewel een stijging van 14 basispunten. Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan zijn de verwachtingen over het totale aantal renteverhogingen door de Fed ook toegenomen.

De financiële markten houden rekening met een totaal van 206 basispunten aan renteverhogingen. Eind vorige week was dit nog 200 basispunten. Wij verwachten nu agressievere renteverhogingen door de Fed dit jaar, een renteverhoging van 50 basispunten in mei en ook een verhoging van 50 basispunten in juni. De financiële markten zijn dezelfde mening toegedaan en houden rekening met hetzelfde aantal renteverhogingen dan wij voorzien. Sinds eind vorige week zijn de verwachtingen voor renteverhogingen door de ECB harder gestegen dan die voor de Fed. Als gevolg daarvan is EUR/USD gestegen.

Bovendien is het verschil tussen de tienjaars rente op Amerikaans staatspapier en Duits staatspapier aanzienlijk verkleind. Dit betekent dat de rente op Duits staatspapier harder is gestegen dan de rente op Amerikaans staatspapier. Ook dit heeft gezorgd voor een hogere EUR/USD. Tot slot lijken de markten meer ontspannen te zijn over de ontwikkelingen in Oekraïne. Ook dit heeft de EUR/USD geholpen. Wij verwachten dat de rally in EUR/USD op een gegeven moment zal stoppen. Wij verwachten dat het verschil van de tienjaars rente tussen de VS en Duitsland opnieuw zal toenemen (vanaf het huidige niveau) en dat het verschil in verwachte beleidsrente tussen de Fed en de ECB zal toenemen. Bovendien denken wij dat van tijd tot tijd beleggers meer voorzichtig zullen zijn. Ze kopen dan de Amerikaanse dollar als veiligehavenmunt. Daarom handhaven wij onze prognose voor EUR/USD van eind 2022 op 1,05.

De centrale bank van Japan probeert de stijging in de rente op de Japanse obligaties te stoppen

In de afgelopen maanden is het beleid van de meeste centrale banken meer verkrappend geworden in het kielzog van de hogere inflatiedruk. De centrale bank van Japan is een uitzondering op de regel, aangezien de inflatie vooralsnog vrij gematigd is gebleven. Deze week gaf Governor Kuroda aan dat de centrale bank de langetermijnrente op Japanse obligaties zal blijven afremmen. De centrale bank lijkt zich geen zorgen te maken over de zwakte van de yen, hoewel de Minister van Financiën Suzuki toch enige bezorgdheid heeft geuit. Op 29 maart zei hij: ”wij houden het effect van de yen op de economie nauwlettend in de gaten” (in Japan is het Ministerie van Financiën verantwoordelijk voor besluiten inzake FX-interventie). Sinds 4 maart is de yen met meer dan 6% verzwakt terwijl het verschil van de tienjaars rente tussen de VS en Japan met bijna 60 basispunten is toegenomen. Wij denken dat de zwakte van de yen om twee redenen te ver is doorgeschoten. Ten eerste denken wij dat het onwaarschijnlijk is dat het verschil in tienjaars rente tussen de VS en Japan nog groter zal worden. Ten tweede verwachten wij dat beleggers voorzichtiger zullen worden en daarom is het waarschijnlijk dat zij van tijd tot tijd yen zullen kopen als veiligehavenmunt of winst zullen nemen op de yens die ze al verkocht hebben.

Geschreven door: Georgette Boele Georgette Boele is valuta en edelmetalen specialist bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Na haar studie aan de Universiteit van Amsterdam met specialisaties organisatiekunde en financiële markten heeft zij een aantal jaren in levensverzekering, hypotheken en pensioenen gewerkt. Daarna heeft zij de overstap gemaakt naar financiële markten. In 1998 is ze bij ABN AMRO (na een interne opleiding) als valutahandelaar begonnen op de dealingroom.

