Georgette Boele (ABN Amro): ‘Dollar als veilige haven’

Aan het herstel van de Amerikaanse dollar kwam deze week een einde. De Visie van Georgette Boele, valutadeskundige ABN Amro.

De dollar steeg tot de EUR/USD net boven 1,16 was en kwam daar tot stilstand. Vervolgens daalde de dollar en steeg de EUR/USD. Dit kwam doordat het beleggerssentiment op de valutamarkten weer verbeterde. U weet inmiddels dat optimistische beleggers minder behoefte aan dollars hebben. Het televisiedebat tussen presidentskandidaten Biden en Trump was chaotisch. Dit heeft tot nu toe nog geen effect gehad op de peilingen. Reken maar dat beleggers het goed in de gaten houden. Amerikaanse macro-economische cijfers waren over het algemeen beter dan verwacht, maar later vandaag en morgen worden er meer belangrijke cijfers gepubliceerd. Ook hier blijven beleggers aandacht voor houden. Op dit moment moet de dollar het vooral hebben van de veiligehavenvraag als beleggers weer risico mijden. Daarnaast doet de dollar ook goede zaken als beleggers somberder worden over de vooruitzichten van het VK en de eurozone. Wij zijn minder optimistisch over de economie van het VK en de eurozone.

