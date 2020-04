Georgette Boele (ABN Amro): ‘Dollar eerst naar 1,05’

De macro-economische cijfers zullen de komende weken en maanden nog zwaar tegenvallen. Dat verwacht Georgette Boele, valutadeskundige bij ABN Amro.

Dat zorgt mogelijk voor een nieuwe golf van beleggers die risico mijden. We verwachten daarom dat de Amerikaanse dollar en de Japanse yen dit kwartaal stijgen. Het kan zijn dat deze golf van risico-aversie zich zeer binnenkort aandient of al begonnen is. Want de bewegelijkheid op de Amerikaanse aandelenmarkten lijkt weer toe te nemen. De daling van de olieprijs heeft het sentiment op de valutamarkten ook verslechterd. Kortom, het wordt weer spannend in de komende periode. We verwachten een daling van EUR/USD voor eind juni naar 1,05.

Aanpassingen in de andere valutaramingen

Op het moment dat wij onze nieuwe valutaramingen publiceerden op 19 maart, heerste er totale paniek op de valutamarkten. Er was een groot gebrek aan dollars en tegelijk wilden beleggers dollars kopen als veiligehavenmunt. Kortom, de koers van de dollar steeg snel. Op 23 maart en de dagen erna nam de Fed maatregelen om voldoende dollars beschikbaar te maken en kondigde een ongelimiteerd opkoopprogramma aan. Dit heeft gezorgd voor een verbetering van het beleggerssentiment en een daling van de dollar. Met alle maatregelen die de Fed heeft genomen, is het onwaarschijnlijk dat er weer zo’n schaarste in dollars zal optreden. Maar als het sentiment verslechtert (zoals wij verwachten) kopen beleggers wel weer de dollar als veiligehavenmunt. Daarnaast hebben veel landen vergaande maatregelen genomen om de COVID-19 crisis aan te pakken en de economie te steunen. In het kort: we denken dat de stijging van de dollar ten opzichte van het Britse pond, de Australische dollar, de Nieuw-Zeelandse dollar en de Canadese dollar minder groot zal zijn in het tweede kwartaal. Daarnaast verwacht onze olie-analist dat de olieprijs zijwaarts zal bewegen op de korte termijn. Dit zal een mogelijke daling van de Noorse kroon en Canadese dollar (olie-exporteurs) waarschijnlijk iets beperken.

