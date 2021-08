Georgette Boele (ABN Amro): ‘Dollar in de lift’

Sinds onze FX Weekly van vorige week zit de Amerikaanse dollar in de lift. Hoe komt dit? Georgette Boele, valutadeskundige ABN Amro, geeft antwoord op deze retorische vraag.

Vorige week vrijdag was het Amerikaanse banenrapport beter dan verwacht. Daar komt bij dat door het commentaar van Fed-functionarissen beleggers rekening blijven houden met een aankondiging van de Fed dat zij mogelijk dit jaar al begint met ‘taperen’ en het opkoopprogramma verkleint. Als gevolg hiervan zijn de tienjaars rente op Amerikaans staatspapier en de rente gecorrigeerd voor inflatie gestegen. Daarnaast houden beleggers rekening met de mogelijkheid dat de Fed eind 2022 al de rente verhoogt. Deze factoren zijn gunstig voor de Amerikaanse dollar.

Volgende week hebben beleggers aandacht voor belangrijke Amerikaanse cijfers, zoals de detailhandelsverkopen en de notulen van de Fed. Voor Europa kijken beleggers vooral naar de bbp- en de inflatiecijfers. EUR/USD is gedaald en komt in de buurt van het laagste punt van dit jaar, dat staat op 1,1704. Dit niveau zou getest kunnen worden, maar op de korte termijn verwachten wij geen scherpe daling van EUR/USD.

De centrale bank van Brazilië verhoogt al een tijdje de rente in een rap tempo

In de opkomende economieën is er één centrale bank die in een rap tempo haar beleidsrente verhoogt, namelijk die van Brazilië. Sinds halverwege maart heeft de Braziliaanse centrale bank de beleidsrente in vier stappen verhoogd, van 2% naar 5.25%. De eerste drie stappen waren 75 basispunten groot en de laatste 100 basispunten. De centrale bank heeft aangegeven dat ze mogelijk in september opnieuw de beleidsrente verhoogt met 100 basispunten. Het doel is de inflatie te beteugelen, die op dit moment ver boven het doel van de centrale bank ligt. De hogere beleidsrente en acties van de centrale bank hebben de Braziliaanse munt – de reaal – gesteund. We denken dat dit zo blijft als het beleggerssentiment positief blijft. De aanpak van de pandemie en politieke onzekerheid kunnen wel van tijd tot tijd zorgen voor een daling van de reaal.

Deel dit artikel

Geschreven door: Georgette Boele Georgette Boele is valuta en edelmetalen specialist bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Na haar studie aan de Universiteit van Amsterdam met specialisaties organisatiekunde en financiële markten heeft zij een aantal jaren in levensverzekering, hypotheken en pensioenen gewerkt. Daarna heeft zij de overstap gemaakt naar financiële markten. In 1998 is ze bij ABN AMRO (na een interne opleiding) als valutahandelaar begonnen op de dealingroom.

Bekijk alle 16 berichten van Georgette Boele

Terug naar het nieuws overzicht