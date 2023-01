Georgette Boele (ABN Amro): ‘Enig herstel dollar’

Sinds eind september 2022 is de Amerikaanse dollar verzwakt. De lange termijn opwaartse trend is tot een einde gekomen met het breken van de 200-daagse voortschrijdende gemiddelden in de meeste belangrijke valutaparen. De trend voor EUR/USD is inderdaad positief geworden en de trends voor USD/JPY en USD/CHF zijn negatief geworden (alle duiden op dollarzwakte in de toekomst).

De daling van de dollar heeft in de eerste dagen van 2023 echter wat momentum verloren, wat erop kan wijzen dat de markt wacht tot de meeste deelnemers terugkeren van vakantie en tot er nieuwe informatie op de markt komt, zoals het Amerikaanse banenrapport dat vrijdag verschijnt.

Hoewel wij van mening zijn dat de lange termijn trend van de dollar is veranderd in neutraal tot negatief, betekent dit niet dat er geen golven van dollarherstel zouden kunnen komen. De eerste dagen van dit jaar heeft de dollar zich inderdaad enigszins hersteld. Maar het is nog te vroeg om hieruit conclusies te trekken, aangezien de liquiditeit van de markt nog laag is. Er is een mogelijkheid dat de markt de niveaus van de 200-daagse voortschrijdende gemiddelden in verschillende valutaparen zal testen. Dit zou een test zijn om te zien of de nieuwe trend in de dollar in stand blijft. De markt zou in de komende weken de volgende niveaus kunnen testen (huidige 200-daagse voortschrijdende gemiddelden) of in die richting kunnen bewegen: 1,0320 in EUR/USD, 136,28 in USD/JPY, 0,9645 in USD/CHF en 106,17 in de Amerikaanse dollarindex. Als ze in stand blijven, zou dat een bevestiging zijn dat de trend van de Amerikaanse dollar is veranderd in neutraal tot negatief.

Verbeterde vooruitzichten voor de yen

Op 20 december verraste de Bank of Japan vriend en vijand door veel eerder dan verwacht haar Yield Curve Control (YCC) kader te veranderen. De BoJ liet haar beleidsrente en tienjaarsrentedoelstelling voorlopig ongewijzigd (op respectievelijk -0,1% en 0,0%), maar kondigde aan dat zij de handelsband voor de tienjaarsrente op Japanse obligaties zal verruimen en de bovengrens van de band zal optrekken van 0,25% tot ongeveer 0,50%.

De verrassende maatregel van de BoJ deed de yen met meer dan 4% stijgen ten opzichte van de Amerikaanse dollar en de euro. USD/JPY daalde inderdaad van 137,30 tot onder 131 en EUR/JPY van 145,63 tot 138. De opwaartse trend van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de yen is nu ook ten einde, met het breken van het 200-daags voortschrijdend gemiddelde in USD/JPY. Wij verwachten verdere stijgingen van de yen ten opzichte van de Amerikaanse dollar, vooral vanwege de renteverlagingen door de Fed die volgens ons in het derde kwartaal zullen beginnen. Onze eindejaarsprognoses voor USD/JPY staan momenteel op 132 voor 2023 en 125 voor 2024.

Geschreven door: Georgette Boele Georgette Boele is valuta en edelmetalen specialist bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Na haar studie aan de Universiteit van Amsterdam met specialisaties organisatiekunde en financiële markten heeft zij een aantal jaren in levensverzekering, hypotheken en pensioenen gewerkt. Daarna heeft zij de overstap gemaakt naar financiële markten. In 1998 is ze bij ABN AMRO (na een interne opleiding) als valutahandelaar begonnen op de dealingroom.

