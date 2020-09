Georgette Boele (ABN Amro): ‘Er komt een handelsakkoord’

De Britse premier Boris Johnson zal kiezen voor een handelsovereenkomst met de EU. De Visie van Georgette Boele, valutadeskundige ABN Amro.

Het belangrijkste is of beide partijen bereid zijn om tot een handelsovereenkomst te komen. Mochten het VK en de EU niet tot een handelsovereenkomst komen, dan daalt het pond waarschijnlijk aanzienlijk. We verwachten dan een grotere daling van het pond ten opzichte van de dollar dan ten opzichte van de euro. Geen handelsovereenkomst is namelijk ook slecht voor de euro. GBP/USD kan dan dalen onder 1,20 en EUR/GBP stijgt mogelijk naar 0,95.

De economie en het monetair beleid zijn ook belangrijk

Daarnaast zijn beleggers vooral benieuwd hoe de economie zich houdt en wat de centrale bank gaat doen. Vandaag liet de Bank of England haar beleid ongewijzigd. Maar ze is de operationele mogelijkheid aan het bekijken voor een negatieve rente in het vierde kwartaal. We denken dat het niet zo’n vaart zal lopen met het verlagen van de beleidsrente naar onder nul. We verwachten wel dat ze haar opkoopprogramma verder verhoogd met 100 miljard in december. Hierdoor daalt het Britse pond.

Er ontbreekt richting in de koers van de dollar

De koers van de dollarindex beweegt zich al een tijd in een krappe bandbreedte van 92 tot 94. Dit is ook te zien in de koers van EUR/USD. De koers van EUR/USD beweegt zich tussen 1,17 en 1,20. De uitkomst van de vergadering van de Fed heeft daar geen verandering in gebracht. Voor de vergadering daalde de dollar iets. Na de publicatie van de begeleidende verklaring en tijdens het vragenuurtje met voorzitter Powell herstelde de dollar zich weer. De nieuwe ramingen van de Fed geven aan dat de rente tot en met 2023 laag blijft. De Fed heeft twee mandaten: prijsstabiliteit en maximale werkgelegenheid. De Fed is heel verruimingsgezind maar dit zit voor een groot deel al in de koers van de dollar verdisconteerd. We verwachten nog steeds een herstel van de dollar op korte termijn. We denken dat beleggers weer wat dollars gaan kopen. Dit kan het gevolg zijn van veiligehavenvraag of dat Amerikaanse macro-economische cijfers beter zijn dan verwacht. We denken nog steeds dat de koers van EUR/USD kan dalen richting 1,15 in de komende weken.

