Georgette Boele (ABN Amro): ‘Euro/dollar gaat omlaag’

De Amerikaanse dollar heeft weer een comeback gemaakt. De rente op Amerikaans tienjaar staatspapier is gestegen. Dit komt voornamelijk door de stijging in olieprijzen. De Visie van Georgette Boele, valutadeskundige ABN Amro.

Daarnaast zijn de Amerikaanse rentes gecorrigeerd voor inflatieverwachtingen ook gestegen. Hierdoor is de dollar in waarde toegenomen. Dit vertaalt zich in een hogere dollarindex en een daling in EUR/USD en goudprijzen.

De vraag is nu hoe de Fed gaat reageren op een stijging van de (markt)rentes. De Fed is waarschijnlijk comfortabel als inflatieverwachtingen toenemen. Maar we denken niet dat de Fed hierdoor de beleidsrente sneller zal verhogen dan wij in ons basisscenario aannemen. We verwachten dat de Fed de beleidsrente niet voor 2023 zal verhogen. We denken dat Amerikaanse rentes gecorrigeerd voor inflatie iets kunnen stijgen. Bij een snellere stijging als gevolg van verwachtingen dat de beleidsrente mogelijk eerder zal worden verhoogd, zal de Fed waarschijnlijk aangeven dat dit niet gewenst is. Een gematigde stijging van de rente gecorrigeerd voor inflatie is positief voor de dollar net als een sterke groei van de economie in de VS. Daarnaast denken we dat de Fed minder lang verruimingsgezind blijft dan andere centrale banken. Dit is ook positief voor de dollar. Door dit alles verwachten we een stijging van de dollar dit jaar en volgend jaar.

Piek

Op de korte termijn denken we dat de dollarindex weer terug op weg is naar het piekniveau van dit jaar (bereikt op 5 februari) en dat EUR/USD het steunniveau van 1,1950 gaat testen. Onze raming voor het einde van het eerste kwartaal staat op 1,20 en voor het einde van 2021 op 1,15.

Geschreven door: Georgette Boele Georgette Boele is valuta en edelmetalen specialist bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Na haar studie aan de Universiteit van Amsterdam met specialisaties organisatiekunde en financiële markten heeft zij een aantal jaren in levensverzekering, hypotheken en pensioenen gewerkt. Daarna heeft zij de overstap gemaakt naar financiële markten. In 1998 is ze bij ABN AMRO (na een interne opleiding) als valutahandelaar begonnen op de dealingroom.

