Georgette Boele (ABN Amro): ‘Euro/dollar zal verder verzwakken’

Wij verwachten dat de EUR/USD verder zal verzwakken. De reden hiervoor is dat er de komende jaren aanzienlijke verschillen zullen zijn tussen het monetaire beleid van de Fed en dat van de ECB. De Visie van Georgette Boele, valutadeskundige ABN Amro.

Wij verwachten nu dat de Fed halverwege 2022 zal beginnen met het verhogen van de rente. Hierbij streeft de Fed ernaar om de beleidsrente tegen het einde van 2023 weer terug te brengen naar het doelniveau dat de centrale bank hanteerde vóór de pandemie (een bandbreedte van 1,50%-1,75%). De ECB ziet zich geconfronteerd met andere macro-economische omstandigheden dan de Fed. Onze verwachtingen ten aanzien van het monetaire beleid in Europa laten we daarom ongewijzigd. Dit houdt in dat een verhoging van de ECB-beleidsrente in onze optiek nog ver weg is. De optie om de rente in 2022 te verhogen is door de ECB zeer beslist van tafel geveegd; de centrale bank hintte er bovendien op de rente wellicht nog veel langer ongemoeid te zullen laten. Door dit alles zal neerwaartse druk ontstaan op de EUR/USD. Onze raming voor eind 2022 staat op 1,05 en voor eind 2023 op pariteit.

Een gemengd beeld ten aanzien van het Britse pond

Op 16 december verhoogde de Bank of England de rente met 15 basispunten naar 0,25%. Dit was in lijn met onze verwachtingen, maar financiële markten hielden hier geen rekening meer mee. Het Britse pond steeg na het besluit ten opzichte van de Amerikaanse dollar en de euro. We denken dat aan de stijging van het pond ten opzichte van de dollar snel een einde komt vanwege de verwachte beleidsrenteverhoging van de Fed later dit jaar. Daarnaast houden wij er rekening mee dat de Fed in 2022 en 2023 de rente meer verhoogt dan de Bank of England. Dit zal naar verwachting zorgen voor een lagere GBP/USD. We verwachten wel een verdere stijging van het pond ten opzichte van de euro, omdat de ECB naar onze mening de rente in de komende jaren nog helemaal niet verhoogt.

Geschreven door: Georgette Boele Georgette Boele is valuta en edelmetalen specialist bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Na haar studie aan de Universiteit van Amsterdam met specialisaties organisatiekunde en financiële markten heeft zij een aantal jaren in levensverzekering, hypotheken en pensioenen gewerkt. Daarna heeft zij de overstap gemaakt naar financiële markten. In 1998 is ze bij ABN AMRO (na een interne opleiding) als valutahandelaar begonnen op de dealingroom.

