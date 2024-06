Georgette Boele (ABN Amro): ‘Goud eind dit jaar 2.000 dollar’

Goudprijzen bereikten eerder dit jaar een hoogtepunt, maar hebben sindsdien aan kracht verloren. Er is een divergentie in drijfveren en sterke, traditionele relaties. De Visie van Georgette Boele, econoom ABN Amro.

Op 15 april publiceerden we onze laatste Goud Watch. Sindsdien hebben de prijzen een nieuw hoogtepunt bereikt, maar de rally heeft momentum verloren. Wat verwachten we voor de goudprijzen voor de rest van dit jaar? We behandelen dit onderwerp aan de hand van een ‘Q&A-format’.

Heeft de verwachte versoepeling van de centrale banken de goudprijzen ondersteund? Nee

De markt anticipeert al geruime tijd op de mogelijke start van de versoepelingscyclus door de grote centrale banken. Hoewel de ECB in juni begon met versoepeling, zal de Fed volgens ons later beginnen (eerste renteverlaging nu voorzien in september). De verwachtingen voor versoepeling van het monetaire beleid in de VS zijn dit jaar zelfs gedaald. Daarom hadden de goudprijzen vanuit dit oogpunt lager moeten zijn en niet hoger.

Hebben de Amerikaanse reële rendementen de goudprijzen ondersteund? Nee

Reële rendementen in de VS zijn de rendementen op Amerikaanse staatspapier gecorrigeerd voor inflatieverwachtingen. Hogere en positieve reële rendementen geven aan dat de markt van mening is dat de centrale bank passende maatregelen neemt om de inflatie te beteugelen. De Fed heeft inderdaad gewacht met het versoepelen van het monetaire beleid, omdat de Amerikaanse inflatie begin dit jaar hardnekkig bleek. Goudprijzen hebben de neiging te stijgen als de Amerikaanse reële rendementen dalen en visa versa. Dit jaar is deze relatie echter verbroken. De reële rendementen in de VS zijn gestegen, terwijl de goudprijzen ook zijn gestegen.

Heeft de beweging van de Amerikaanse dollar de goudprijzen ondersteund? Nee

Tot nu toe heeft de Amerikaanse dollar dit jaar het goed gedaan. De dollar is met ongeveer 5% gestegen ten opzichte van een valutamandje. Goudprijzen zijn ook gestegen; met bijna 11%. Goudprijzen hebben normaal gesproken de neiging om te dalen als de dollar stijgt.

Is er een tekort aan fysiek goud? Nee

Tijdens de COVID-crisis was er een tekort aan fysiek goud. Dit vertaalde zich in een grote vraag naar goud op de termijnmarkt en een grote premie om fysiek goud te kopen. Tot nu toe zijn de speculatieve posities dit jaar gestegen, maar de premies die worden betaald op gouden munten (Eagle en Maple Leaf) liggen onder hun langetermijngemiddelden (hoewel positief). Sommige andere gouden munten hebben negatieve premies waardoor de prijzen aanzienlijk onder de spotprijs liggen. Over het geheel genomen is er volgens deze factoren geen tekort.

Hebben beleggers massaal goud gekocht? Ja en nee

In de afgelopen jaren hebben ETF-beleggers hun posities verminderd. De totale goud ETF-posities liggen nu onder het niveau van 2019. Gewoonlijk dalen de goudprijzen als ETF-beleggers hun posities liquideren. Maar speculatieve posities in de futures-markt zijn dit jaar toegenomen en zijn nu relatief groot (niet extreem). De stijging van speculatieve posities op de futures-markt heeft mogelijk een deel van het effect van de liquidatie van ETF-posities gecompenseerd.

Wat zijn dan de belangrijkste redenen voor hogere goudprijzen?

Er zijn drie belangrijke factoren die de goudprijzen hebben ondersteund. Ten eerste hebben beleggers goud gekocht op de termijnmarkten en in andere vormen. Ten tweede hebben centrale banken, bijvoorbeeld in China, goud gekocht. De wereldwijde goudreserves zijn dit jaar zelfs licht gestegen. Ten derde is het technische plaatje positief, wat resulteerde in trendmatige aankopen door beleggers. Maar de rally heeft momentum verloren sinds het hoogtepunt van USD 2.450 per ounce op 20 mei 2024. De prijzen liggen al onder het vijftig daags voortschrijdend gemiddelde. De belangrijke steunzone is USD 2.220-2.275, waar vorige toppen en bodems liggen (vorige uitbraakniveau). Onder dat niveau is de volgende steunzone USD 2.115, waar het tweehonderddaags voortschrijdend gemiddelde komt. Als de prijzen dalen tot onder het tweehonderddaags voortschrijdend gemiddelde, wordt de langetermijntrend negatief.

Wat verwachten we voor de goudprijzen?

We blijven voorzichtig wat betreft de vooruitzichten voor goudprijzen om de volgende redenen. Ten eerste is de trend in goudprijzen positief, maar het momentum neemt af. Ten tweede is het ongebruikelijk dat goudprijzen een positieve relatie hebben met de Amerikaanse dollar en de reële rendementen. Hoewel deze veranderingen zich in het verleden hebben voorgedaan, zijn ze meestal tijdelijk van aard, wat betekent dat ze ongeveer drie tot zes maanden kunnen aanhouden. Als de goudprijzen opnieuw zouden reageren op de verwachtingen van de centrale banken, zullen ze dit jaar waarschijnlijk stabiel blijven ten opzichte van de Amerikaanse dollar en iets stijgen ten opzichte van de euro (dit weerspiegelt onze visie op de Fed en de ECB ten opzichte van de markt. Ten derde is er momenteel geen tekort aan fysiek goud en rechtvaardigt de hoeveelheid aankopen door centrale banken de goudprijzen op de huidige niveaus niet. Daarom handhaven we voorlopig onze prognose voor het einde van het jaar van USD 2.000 per ounce.

Georgette Boele is valuta en edelmetalen specialist bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Na haar studie aan de Universiteit van Amsterdam met specialisaties organisatiekunde en financiële markten heeft zij een aantal jaren in levensverzekering, hypotheken en pensioenen gewerkt. Daarna heeft zij de overstap gemaakt naar financiële markten. In 1998 is ze bij ABN AMRO (na een interne opleiding) als valutahandelaar begonnen op de dealingroom.

