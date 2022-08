Georgette Boele (ABN Amro): ‘Minder sterke opleving euro/dollar’

De recessie in de eurozone zal volgend jaar een minder sterke opleving van de EUR/USD betekenen. Veranderingen in EUR/USD beïnvloeden ook prognoses van andere valutaparen. Recessie in de eurozone zal volgend jaar minder sterke opleving EUR/USD betekenen

Op 4 augustus hebben wij onze visie op de economie van de eurozone gewijzigd. Wij verwachten voor de komende kwartalen een recessie in de eurozone. Wat is de impact van deze gewijzigde visie op onze prognoses voor de EUR/USD? Onze gedachten zijn als volgt. Een recessie in de eurozone in combinatie met een agressiever beleid van renteverhogingen in de VS in vergelijking met de eurozone zal de euro dit jaar waarschijnlijk onder druk houden ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Maar wij denken nog steeds dat een langdurige daling van EUR/USD onder pariteit moeilijk zal zijn. Daarom houden wij onze prognoses voor de EUR/USD voor de rest van dit jaar ongewijzigd.

Onze prognose voor EUR/USD voor eind 2022 blijft gehandhaafd op 1,0. Wij denken wel dat deze wijziging in de groeivooruitzichten voor de eurozone volgend jaar effect zal hebben op onze ramingen voor EUR/USD. Het verwachte herstel van de EUR/USD zal nu minder groot zijn, denken wij. Maar een minder groot renteverschil tussen Duitsland en de VS (minder negatief) als gevolg van de renteverlagingen door de Fed in de tweede helft van 2023 zal volgend jaar naar verwachting nog steeds negatief doorwerken op de Amerikaanse dollar. Wij voorspellen dus nog steeds een zwakkere Amerikaanse dollar volgend jaar en een opleving van de euro. Onze nieuwe prognose voor eind 2023 is nu 1,10 (was 1,15).

Veranderingen in EUR/USD hebben ook gevolgen voor prognoses van andere valutaparen

De veranderingen in de EUR/USD hebben ook gevolgen voor onze andere valutaprognoses. Wij denken dat de euro het beter zal doen dan het Britse pond omdat de vooruitzichten voor de economische groei en inflatie in het VK slechter zijn dan in de eurozone. Maar gezien de opwaartse risico’s voor de beleidsrente van de Bank of England, gezien het grotere inflatieprobleem in het VK, zal het Britse pond minder verzwakken ten opzichte van de euro dan wij eerder hadden verwacht.

Wij hebben ook onze prognoses voor de Zwitserse frank gewijzigd omdat in onze oude prognoses geen rekening was gehouden met het begin van de renteverhogingen door de Zwitserse centrale bank (SNB). Wij denken dat de SNB de beleidsrente zal blijven verhogen om de inflatie onder controle te krijgen. Wij verwachten een renteverhoging van 50 basispunten op de vergadering van september en waarschijnlijk nog een op de vergadering van december, waardoor de beleidsrente op 0,75% komt (tegen -0,25% nu). Voor de rest van dit jaar verwachten wij dat de SNB en de ECB de rente in dezelfde mate zullen verhogen. Dit zou een vrij neutraal effect op de EUR/CHF moeten hebben. Wij verwachten een iets hogere EUR/CHF volgend jaar als gevolg van een iets sterkere euro.

