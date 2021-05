Georgette Boele (ABN Amro): ‘Monetaire beslissingen’

Deze week kwam een aantal centrale banken bijeen om over het monetair beleid te beslissen, waaronder de centrale bank van Australië oftewel de RBA. De Visie van Georgette Boele, valutadeskundige ABN Amro.

De RBA liet haar beleid ongewijzigd. Ze verhoogde wel haar groeiramingen. Ze verwacht dat de inflatie en de loongroei gematigd zullen toenemen. Het is onwaarschijnlijk dat de centrale bank de rente voor 2024 verhoogt. Dit zou later zijn dan de Fed. Daarom denken we dat de Australische dollar gaat dalen ten opzichte van de Amerikaanse dollar dit jaar en volgend jaar.

Centrale bank in Brazilië verhoogt de rente en dit steunt de reaal

De centrale bank in Brazilië verhoogde de rente met 75 basispunten naar 3,5%. Ze gaf aan volgende maand opnieuw de rente met dezelfde stap te verhogen om de inflatie weer terug te brengen naar het doel. Het beleid van de centrale bank heeft de reaal gesteund. Maar er zijn andere factoren die negatief doorwerken op de munt. Het land kent nog steeds veel Covid-besmettingen en er is nog steeds politieke onzekerheid. Mocht de situatie op dit vlak verbeteren dan kan de ondergewaardeerde munt een groter herstel laten zien.

De Poolse centrale bank blijft verruimingsgezind en dit remt de munt af

De Poolse centrale bank heeft haar monetair beleid niet gewijzigd. De beleidsrente blijft staan op 0,1% en de bank blijft verruimingsgezind. Daarnaast bestaat de mogelijkheid nog steeds dat ze in valutamarkten gaat interveniëren om een mogelijke stijging van de munt af te remmen. De zloty doet het over het algemeen goed als de economische vooruitzichten van de eurozone verbeteren. We verwachten een gematigde stijging van de zloty om de volgende redenen. We zien een herstel van de economie van de eurozone en verwachten dat de Poolse economie het nog beter gaat doen dan de economie van de eurozone. We denken ook dat de Poolse centrale bank eerder de rente gaat verhogen dan de ECB. Maar dat zal nog jaren duren.

De Noorse centrale bank hint op een renteverhoging en dit steunt de Noorse kroon

De Noorse centrale bank liet het monetair beleid ongewijzigd, maar gaat mogelijk in de tweede helft van dit jaar de rente verhogen. Dit komt omdat de economie is hersteld en de inflatie is opgelopen. Dit zou de eerste centrale bank van de belangrijkste valuta’s zijn die de rente verhoogt. Deze ontwikkeling is positief voor de Noorse kroon. We zijn positief over de kroon. De economie heeft een goede basis en de munt is op basis van koopkrachtpariteit nog steeds ondergewaardeerd. Maar een tijdelijk lagere olieprijs kan zorgen voor de nodige volatiliteit van de munt.

Bank of England liet beleid ongewijzigd

De Bank of England liet het monetair beleid ongewijzigd, zoals verwacht was. Diverse marktpartijen verwachten dat de economie van het VK het beter gaat doen dan de economie van de VS. We delen deze mening niet. De economie van het VK moet nog meer goedmaken dan de economie van de VS, omdat de BBP van het VK in 2020 veel zwakker was. Dus het startpunt van het herstel is veel lager. Vanuit dit oogpunt is er volop ruimte voor groei. Maar de inflatie is gemiddeld genomen op het doel of net boven het doel van de centrale bank. Hierdoor zou de Bank of England eerder kunnen overgaan tot het verhogen van de rente als de economie te sterk terugveert na het herstel. Maar we denken dat het is nog te vroeg is om de rente te verhogen.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16045 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht