Georgette Boele (ABN Amro): ‘Op het verkeerde been’

Het koersverloop van de Amerikaanse dollar zet beleggers regelmatig op het verkeerde been. Dit komt doordat de Amerikaanse dollar eigenlijk twee karakters heeft.

Ten eerste hebben renteverwachtingen en de staat van de economie invloed op het koersverloop. Ten tweede kopen beleggers de dollar ook als er paniek heerst op de financiële markten en de dollar de ultieme veiligehavenmunt is. Over het algemeen kunnen beide factoren niet op hetzelfde moment het koersverloop van de dollar bepalen. Dus als beleggers de dollar kopen omdat ze verwachten de Fed eerder overgaat tot het verhogen van de beleidsrente dan de meeste andere belangrijke centrale banken, kopen ze niet nog meer dollars als het beleggerssentiment verslechtert, maar nemen ze juist winst op posities die ze al hebben opgebouwd.

Dit is precies wat er zich de afgelopen weken heeft afgespeeld. De dollar steeg, omdat de Amerikaanse economie het goed deed, de inflatie steeg, de rente op staatsobligaties steeg en beleggers rekening hielden met een renteverhoging door de Fed in 2022. Maar door de bezorgdheid over de mogelijke invloed van de nieuwe Omikron covidvariant zijn beleggers voorzichtiger geworden en hebben ze dollars van de hand gedaan. Hierdoor daalde de dollar deze week ten opzichte van onder andere de euro.

Als beleggers bezorgd blijven, bestaat de kans dat zij nog meer dollar van de hand doen. Ook omdat ze dan rekening gaan houden met de mogelijkheid dat de Fed later de rente zou kunnen verhogen. Maar mocht de bezorgdheid omslaan in algehele paniek op de valutamarkten, dan zullen beleggers juist de dollar weer als veiligehavenmunt kopen. Dit hebben we ook gezien in maart 2020. Beleggers hadden toen voordat de covidpaniek uitbrak al dollars gekocht. Toen het sentiment verslechterde, namen ze winst en verkochten ze de dollar. Maar toen het omsloeg in algehele marktpaniek kochten ze de dollar weer.

Wat is de invloed van Omikron op het koersverloop van de Amerikaanse dollar?

We gaan uit van drie scenario’s ten aanzien de invloed van Omikron op de economie en op de financiële markten. Deze scenario’s zijn te vinden in onze. We hebben een gunstig scenario, een negatief scenario en een zeer negatief scenario. Maar we denken dat het te vroeg is voor een basisscenario gegeven alle onzekerheid. In het gunstige scenario verwachten we een sterke dollar ten opzichte van de euro, omdat de Fed en de ECB elk in sterke mate een eigen beleidskoers varen (monetaire divergentie). In het negatieve scenario verwachten we ook een stijging van de dollar ten opzichte van de euro. De achterliggende gedachte is dat vooral de eurozone stringentere maatregelen neemt om de verspreiding van Omikron tegen te gaan dan de VS.

Daarnaast loopt het beleid van de Fed en de ECB ook uit elkaar, maar minder dan in het gunstige scenario. In het zwaar negatieve scenario denken we dat de dollar juist daalt ten opzichte van de euro, omdat de Fed ondanks de hogere inflatie niet de rente verhoogt. Hierdoor daalt de rente gecorrigeerd voor inflatie in de VS, wat negatief is voor de dollar. We denken dat in dit scenario de VS en de eurozone ongeveer vergelijkbare maatregelen nemen om de verspreiding van de nieuwe variant tegen te gaan. Mochten beleggers in paniek raken, dan stijgt de dollar tijdelijk door veiligehavenvraag.

Geschreven door: Georgette Boele Georgette Boele is valuta en edelmetalen specialist bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Na haar studie aan de Universiteit van Amsterdam met specialisaties organisatiekunde en financiële markten heeft zij een aantal jaren in levensverzekering, hypotheken en pensioenen gewerkt. Daarna heeft zij de overstap gemaakt naar financiële markten. In 1998 is ze bij ABN AMRO (na een interne opleiding) als valutahandelaar begonnen op de dealingroom.

