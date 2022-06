Georgette Boele (ABN Amro): ‘Vasthouden aan eurodollar van 1,05’

Sinds 12 mei is de Amerikaanse dollar met meer dan 2,5% gedaald. Wat zijn de redenen hierachter? Ten eerste kochten beleggers de Amerikaanse dollar als een veiligehavenmunt en toen het sentiment iets verbeterde, verkochten ze de dollar weer.

Ten tweede zijn beleggers zich gaan concentreren op de ECB en verwachten ze nu meer renteverhogingen. Op 12 mei verwachtten ze dat de overnight rente zou stijgen van -0,58% naar 0,20% eind 2022. Nu verwachten ze eind dit jaar dat de rente staat op 0,53%. Ten derde zijn de renteverschillen (10 jaar nominaal en reëel) tussen de VS en andere landen zoals Duitsland en het VK kleiner geworden. De renteverschillen op tienjaars staatspapier tussen de VS en Duitsland en het VK zijn nu respectievelijk 25 basispunten en 45 basispunten lager, wat betekent dat de rente buiten de VS sneller is gestegen. Dit is ook het geval voor ‘reële’ rentespreads, d.w.z. gecorrigeerd voor inflatie. EUR/USD, GBP/USD en USD/JPY zijn gelijk opgegaan met deze reële renteverschillen.

De stijging van de dollar nadert het einde, tenzij agressievere renteverhogingen door de Fed beleggers niet afschrikken

Wat zijn de vooruitzichten voor de dollar? We blijven van mening dat de Amerikaanse dollar iets opwaarts potentieel heeft als de financiële markten een deel van de verwachte renteverhogingen door de ECB en de Bank of England uitprijzen. We verwachten renteverhogingen voor beide centrale banken, maar minder dan de financiële markten momenteel rekening mee houden. Het is waarschijnlijk dat dit de Amerikaanse dollar zal helpen als beleggers positief gestemd zijn. Als het beleggerssentiment echter weer verslechtert, kunnen beleggers de Amerikaanse dollar kopen als een veilige havenvaluta. We verwachten dus een bescheiden opwaartse trend voor de dollar vanaf het huidige niveau. Maar we verwachten niet dat de Amerikaanse dollar nieuwe hoogtepunten zal bereiken. We denken zelfs dat de sterkte van de dollar grotendeels achter de rug is en dat de trend dit jaar zal veranderen van positief naar neutraal.

Dat gezegd hebbende, bestaat het risico dat de stijging van de dollar nog even doorgaat als de Fed meer de rente verhoogt dan momenteel wordt verwacht, als de Amerikaanse economie het goed blijft doen en beleggers positief zijn over de vooruitzichten (niet bang voor een recessie). Dit is een groter risico geworden gezien de recente onverwachte sterke Amerikaanse consumptiecijfers. Mochten meer renteverhogingen echter gepaard gaan met angst voor een recessie, dan zouden deze renteverhogingen door de Fed de Amerikaanse dollar niet steunen.

We houden onze eindejaarsprognose voor EUR/USD op 1,05. Voor 2023 verwachten we een iets hogere EUR/USD, stijgend richting 1,10. Deze week zijn de ogen gericht op het Amerikaanse banenrapport, met name de uurlonen. Volgende week is er vooral aandacht voor het rentebesluit van de Australische centrale bank, de Amerikaanse inflatiecijfers en de ECB-vergadering.

Geschreven door: Georgette Boele Georgette Boele is valuta en edelmetalen specialist bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Na haar studie aan de Universiteit van Amsterdam met specialisaties organisatiekunde en financiële markten heeft zij een aantal jaren in levensverzekering, hypotheken en pensioenen gewerkt. Daarna heeft zij de overstap gemaakt naar financiële markten. In 1998 is ze bij ABN AMRO (na een interne opleiding) als valutahandelaar begonnen op de dealingroom.

Bekijk alle 38 berichten van Georgette Boele

