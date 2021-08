Georgette Boele (ABN Amro): ‘Voorlopig geen sterke stijging van de Amerikaanse dollar’

Op 21 juli noteerde de dollarindex zijn hoogste punt van de afgelopen maanden. Maar de koers lag net onder het hoogste niveau van eind maart. Sindsdien is de Amerikaanse dollar gedaald, zij het in een gematigd tempo. De Visie van Georgette Boele, valutadeskundige ABN Amro.

Er zijn twee redenen hiervoor aan te voeren die nauw met elkaar verbonden zijn. Ten eerste zijn beleggers nerveus over de snelle verspreiding van de Covid-delta-variant. Ze denken dat het negatief kan doorwerken op de mondiale economie en mogelijk ook op het beleid van centrale banken. Ten tweede hebben beleggers hun verwachtingen omtrent de economie in de VS en het monetair beleid van de Fed bijgesteld. Een paar weken geleden dachten beleggers nog dat er een aanzienlijke kans was dat de Fed de rente eind 2022 zou verhogen.

Lager

Inmiddels is deze kans een stuk lager. In lijn hiermee daalde de rente op tienjaars Amerikaans staatspapier. De rentedaling werkte negatief door op de Amerikaanse dollar. Maar gisteren zei de Fed vice-chair Clarida dat de rente mogelijk begin 2023 omhoog kan. Het vooruitzicht van renteverhogingen in 2023 gaf weer steun aan de dollar. Deze week zijn er belangrijke cijfers over de Amerikaanse economie gepubliceerd. Een aantal was beter dan verwacht en een aantal zwakker.

Het is onwaarschijnlijk dat het banenrapport dat vandaag wordt gepubliceerd zorgt voor een duidelijke richting in de koers van de dollar. Tot begin september is er een vakantieperiode, ook op de valutamarkten. In de regel zijn er dan minder marktpartijen aanwezig en is er meer activiteit van minder ervaren partijen. Zodoende kunnen de koersen van munten anders bewegen dan normaal.

Geschreven door: Georgette Boele

