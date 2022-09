Georgette Boele (ABN Amro): ‘Wanneer gaat rente VS omlaag’

De afgelopen dagen en weken hebben wij onze visie op de ECB en de rente aangepast en onze visie op de Fed bijgesteld. Wij verwachten nu dat de Fed de rente bij de volgende vergadering met 75 basispunten zal verhogen, en het hoger dan verwachte consumentenprijsinflatiecijfer bezegelde die stap zo goed als.

Wij verwachten nu ook dat de piek van de Fed funds rente op 4% eind dit jaar komt (was eerder februari). Wij blijven echter uitgaan van renteverlagingen door de Fed in de tweede helft van volgend jaar. Voor de ECB verwachten wij nu agressievere renteverhogingen. Wij denken dat de depositorente aan het eind van het jaar op 2% zal staan, maar we verwachten geen renteverhogingen voor volgend jaar. Wat zijn de gevolgen van deze gewijzigde inzichten voor onze EUR/USD-prognoses? Bij de beoordeling daarvan is het belangrijk rekening te houden met de huidige marktverwachtingen.

Om te beginnen is onze visie op de economie van de eurozone aanzienlijk negatiever dan de marktconsensus. Onze visie op de groeivooruitzichten in de VS is meer in overeenstemming met de marktconsensus, hoewel wij voor het komende jaar een aanzienlijk grotere stijging van de werkloosheid verwachten. Deze factoren zouden dit jaar een negatief effect moeten hebben op de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar, en de opwaartse beweging van de euro volgend jaar in de eerste helft moeten temperen. Onze visie op renteverhogingen door de Fed was geruime tijd agressiever dan de marktconsensus. Maar sinds het hoger dan verwachte inflatiecijfers deze week verwacht de markt nu meer renteverhogingen. Als onze visie juist blijkt te zijn, zal de Amerikaanse dollar bijgevolg moeilijk voorbij de recente hoogtepunten stijgen. Bovendien verwachten wij in de tweede helft van volgend jaar meer renteverlagingen door de Fed dan de markt momenteel heeft ingeprijsd. Dat zou moeten resulteren in een lagere Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro in 2023.

Onze visie op renteverhogingen door de ECB dit jaar is nu in lijn met de marktconsensus. Wij verwachten echter dat de ECB volgend jaar een pauze inlast, terwijl de markt nog steeds meer renteverhogingen verwacht. Dit zou volgend jaar een negatief effect op de euro moeten hebben als onze visie juist blijkt te zijn.

Als we al het bovenstaande bij elkaar nemen, zal de euro in 2022 onder druk blijven staan ten opzichte van de Amerikaanse dollar, gezien onze negatieve groeivooruitzichten voor de eurozone. Maar de neerwaartse beweging zal worden getemperd ten opzichte van de Amerikaanse dollar omdat wij minder agressieve renteverhogingen van de Fed verwachten dan de markt. Wij denken dat EUR/USD enkele dagen of weken onder pariteit kan blijven en mogelijk verder kan dalen. Maar wij denken dat de zwakte in EUR/USD tijdelijk van aard zal blijken en dat de koers snel weer boven pariteit zal komen. Daarom handhaven wij onze eindejaarsprognose op pariteit. Voor 2023 blijven wij positief over EUR/USD en handhaven wij onze eindejaarsprognose op 1,10. Onze verwachting van meer renteverlagingen door de Fed is de belangrijkste reden voor een zwakkere dollar ten opzichte van de euro. Maar de stijging van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar wordt enigszins getemperd door onze verwachting van een ECB-pauze in 2023.

