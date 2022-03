Georgette Boele (ABN Amro): ‘We verwachten nu een euro/dollar van 1,05’

Onze EUR/USD prognoses zijn bijgesteld. Onze raming voor eind 2022 voor EUR/USD staat nu op 1,05. We hebben ook andere valutaprognoses bijgesteld.

Deze week gaf Fed-voorzitter Powell aan dat de beleidsrente tijdens de vergadering in mei met 50 basispunten kan worden verhoogd en ook andere Fed-functionarissen gaven dit aan. Momenteel rekenen de financiële markten op een renteverhoging van 50 basispunten in mei en een totaal van 185 basispunten aan renteverhogingen dit jaar. Dit heeft de Amerikaanse dollar enigszins gesteund nu het beleggerssentiment wat verbeterd is. Dit betekent dat beleggers de Amerikaanse dollar weer hebben gekocht vanwege de verwachting van hogere rentes en niet als veiligehavenmunt. Aangezien het sentiment vrij snel kan veranderen, kunnen de factoren die de koers bepalen dat ook.

Onze EUR/USD prognoses bijgesteld

Een paar weken geleden stelden wij ons basisscenario bij en gaven wij aan dat de EUR/USD zou kunnen dalen tot pariteit als beleggers de Amerikaanse dollar kopen als veiligehavenmunt. Sindsdien is er veel veranderd en is ook het beleggerssentiment verbeterd. Vorige week gaven wij in onze FX Weekly aan dat wij een hogere dollar verwachten. Wij houden nog steeds vast aan dit standpunt. We denken nu dat er minder opwaarts potentieel is voor de dollar ten opzichte van de euro. Daar zijn twee redenen voor. Ten eerste zullen voorzichtige beleggers nog steeds de Amerikaanse dollar kopen als veilige haven, maar dit zal minder zijn dan wanneer het beleggerssentiment negatief is. Ten tweede verwachten de financiële markten nu in totaal 185 basispunten renteverhoging door de Fed en 40 basispunten renteverhoging door de ECB. Wij denken dat dit te agressief is voor de Fed en de ECB. Als beleggers deze verwachtingen naar beneden bijstellen dan kan dit negatief zijn voor de Amerikaanse dollar en de euro. Maar het toenemende renteverschil tussen de VS en de eurozone zou de dollar steun moeten geven ten opzichte van de euro. Bovendien zullen de economieën van de eurozone en het VK veel meer negatieve gevolgen blijven ondervinden van de oorlog in Oekraïne dan de Amerikaanse economie. Wij zijn dus nog steeds positief over de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro, maar wij zien minder opwaarts potentieel dan de pariteit die wij een paar weken geleden aangaven. Onze nieuwe prognose voor het einde van het jaar voor EUR/USD is 1,05.

