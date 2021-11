Georgette Boele (ABN Amro): ‘Winnaars valutamarkt’

Beleggers kopen de Zwitserse frank. Sinds begin oktober is de koers van de frank met meer dan 3% gestegen. De koers van EUR/CHF staat daardoor nu 3,4% lager. Waarom heeft de frank het zo goed gedaan? Hiervoor is een aantal redenen aan te voeren.

Ten eerste zijn valuta’s van opkomende markten dichtbij Europa aanzienlijk gedaald. Voorbeelden zijn de Turkse lira en de Poolse złoty (meer over de zloty hieronder). Beleggers kopen vaak de Zwitserse frank als lokale veiligehavenmunt als valuta’s van opkomende markten onder druk staan.

Ten tweede zijn beleggers bezorgd over de covid-ontwikkelingen in Europa: de stijging van het aantal besmettingen en de effecten op de economie van de aangekondigde maatregelen. Hierom hebben beleggers ook de frank gekocht ten opzichte van de euro.

Ten derde zijn beleggers de Zwitserse centrale bank (SNB) aan het testen. De SNB was al van mening dat de frank duur was toen het op een lager niveau stond. Nu is de frank nog duurder. We denken dat de centrale bank niet toe zal staan dat pariteit bereikt wordt in EUR/CHF. Het is alleen moeilijk aan te geven of ze tot actie overgaat op het huidige niveau in EUR/CHF of op bijvoorbeeld 1,03. Wij handhaven onze visie voor een gematigd zwakkere Zwitserse frank. De centrale bank komt op 16 december bijeen om over het monetair beleid te beslissen.

Daling van de Poolse zloty

Sinds begin oktober is de Poolse złoty met 3% gedaald ten opzichte van de euro. Dit ondanks de renteverhogingen door de Poolse centrale bank. Begin september stond de beleidsrente op 0,10%. Nu staat deze op 1,25%. Waarom is de złoty dan gedaald? Hiervoor zijn verschillende redenen aan te voeren.

Ten eerste is de inflatie harder gestegen dan de beleidsrente en de rente op Poolse staatsobligaties. Hierdoor is de rente gecorrigeerd voor inflatie gedaald (nog negatiever geworden). Ten tweede heeft de munt de neiging om te dalen als de euro daalt (en meer dan de euro) en als het beleggerssentiment verslechtert. Ten derde heeft de vluchtelingencrisis aan de grens met Wit-Rusland een negatief effect op de munt. Ten vierde worden de covid-maatregelen in Polen weer aangescherpt. Ten vijfde is de relatie tussen Polen en de EU verslechterd.

Daalt de munt mogelijk verder? Wij denken dat de złoty de grootste daling al achter de rug heeft. De centrale bank lijkt serieus de inflatie te willen beteugelen. Als beleggers daar vertrouwen in krijgen dan kunnen inflatieverwachtingen dalen en kan de rente gecorrigeerd voor inflatie herstellen. Daar komt bij dat het renteverschil tussen Polen en de eurozone toeneemt. Dit is over het algemeen een positieve ontwikkeling voor de złoty. Verder heeft de voorzitter van de Poolse centrale bank laten weten een verdere daling van de munt niet te accepteren, omdat het niet in lijn is met de stand van de economie. Tot slot zijn Europese landen ook hun maatregelen aan het aanscherpen om de toename van covid-besmettingen in te perken. Dus dan is dat niet alleen negatief meer voor de złoty.

Alles bij elkaar genomen denken we dat de maatregelen die de centrale bank neemt en het renteverschil positief uitwerken op de munt. Maar een verslechterde relatie met de EU en vluchtelingencrisis aan de grens kunnen de munt langer zwak houden. We handhaven onze visie op de złoty. De centrale bank komt bijeen op 8 december.

Deel dit artikel

Geschreven door: Georgette Boele Georgette Boele is valuta en edelmetalen specialist bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Na haar studie aan de Universiteit van Amsterdam met specialisaties organisatiekunde en financiële markten heeft zij een aantal jaren in levensverzekering, hypotheken en pensioenen gewerkt. Daarna heeft zij de overstap gemaakt naar financiële markten. In 1998 is ze bij ABN AMRO (na een interne opleiding) als valutahandelaar begonnen op de dealingroom.

Bekijk alle 25 berichten van Georgette Boele

Terug naar het nieuws overzicht