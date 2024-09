Gevaar recessie nog niet geweken

Het lijkt erop dat de financiële markten eindelijk door hebben dat de risico’s op een recessie reëel zijn. Dit zegt econoom Christopher Jeffery van vermogensbeheerder LGIM in een reactie op de recente normalisering van de yield curve.

De yield curve staat bekend als voorspeller van recessies. Meestal wordt daarbij gekeken naar het verschil tussen de effectieve rendementen op 2-jaars- en de 10-jaarsstaatsobligaties. Tussen juli 2022 en september 2024 is die voortdurend ‘omgekeerd’ geweest, wat betekent dat de korte rente hoger was dan de lange. Dit leek een recessie aan te kondigen. Maar sinds de Europese Centrale Bank (ECB) en de Federal Reserve (Fed) duidelijk hinten op verlaging van hun rentetarieven, en daarmee onderhand zijn begonnen, is de yieldcurve weer ‘normaal’. Jeffery: “Kunnen we nu vieren dat er een einde is gekomen aan meer dan twee jaar van omgekeerde rentecurve? Helaas niet.”

“In elk van de laatste vier economische cycli was de curve vlak of omgekeerd tot slechts een paar maanden voordat de recessie begon, waarna deze drie tot zes maanden lang normaliseerde”, wijst de LGIM-econoom. “Telkens schoten de renteverlagingen van de Fed te kort om een economische recessie af te wenden.”

“Dit betekent niet dat een recessie onvermijdelijk is, maar het suggereert wel dat we op onze hoede moeten zijn voor verslechterende data”, aldus Jeffery. “Het recente banenrapport bood echter weinig aanwijzingen voor een plotselinge stap op de plaats van de economische activiteit.”

De consensus is dat er nu een kans van 30% is op een recessie in de VS in de komende twaalf maanden. Volgens de econoom is dit aan de lage kant gezien het signaal van de rentecurve. “Tegelijk is het moeilijk om veel geloof te hechten aan dergelijke uitspraken, zeker sinds de vele ongebruikelijke ontwikkelingen in de post-pandemische economie.”

LGIM kiest ervoor om aan de voorzichtige kant te blijven ten aanzien van risicovolle beleggingen. “We zijn nog steeds onderwogen in bedrijfsobligaties, ondanks een grotendeels gunstig klimaat wat betreft wanbetalingen”, licht Jeffery toe. “Beleggers in bedrijfsobligaties lijken nog niet veel compensatie te eisen voor de risico’s die de rentecurve signaleert.”

Verder is LGIM al lang enthousiast over Amerikaanse staatsobligaties en onlangs is die visie opnieuw bevestigd. Jeffery: “De rentecurve is alleen gedraaid, omdat de markt nu denkt dat de beleidsrente van de Fed tegen het einde van volgend jaar onder de 3% zal liggen. Het zou ongekend zijn om zonder recessie meer dan de impliciete 250 basispunten aan renteverlagingen te krijgen.”

