Gevaarlijke koerstrend Heineken

Heineken verloor gisteren 3,17% op 77,50 euro. Gevaarlijke koerstrend.

Volgens Investtech doorbrak het aandeel bij 78,14 euro in een dubbele-top patroon. “Dit genereerde een verkoopsignaal met een toenemend handelsvolume. Een verdere daling tot 75,11 euro is in de loop van drie weken waarschijnlijk.”

Heineken heeft last van de coronacrisis. Het antwoord bestaat uit een nieuwe strategie (details zijn nog onbekend), 20% bezuinigen op de loonkosten in 2021 en aanpassing van de landenkantoren. De onderneming zal iets moeten doen. Over de eerste 9 maanden daalde de afzet van bier met 8,1% en ging de nettowinst van 1.700 miljoen euro naar 396 miljoen euro.

Optimisten zullen hopen dat de koers niet beneden de 72 euro zal komen. Op basis van de beweging in de periode 2008/2020 ligt een belangrijk punt op 76 euro. Bij een doorbraak kan de koers dalen tot beneden de 50 euro als sprake is van een grote wijziging van de beurstrend als gevolg van een onhoudbare toename van het coronavirus, dat meer dan 6% van de wereldbevolking heeft besmet.

