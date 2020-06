Gewilde Amerikaantjes

De grote op Nasdaq genoteerde fondsen zijn ook populair bij beleggers van BinckBank, die hierin direct investeren of via afgeleide producten.

Kijkend naar belegd vermogen en naar het aantal portefeuilles met bepaalde fondsen zijn dit momenteel de populairste bedrijven (tussen haakjes de positie een jaar geleden) Binck-klanten top-10 (belegd vermogen)

1. (1) Apple

2. (2) Amazon

3. (3) Microsoft

4. (8) Tesla

5. (4) Alphabet

6. (19) NVIDIA

7. (7) Facebook

8. (10) uniQure

9. (5) Booking Holdings

10. (9) Netflix

Meest gehandeld wordt er daarentegen in autobedrijf Tesla, gevolgd door Microsoft, Apple, Beyond Meat en het door het coronavirus in het nieuws zijnde Gilead. Naast investeringen in de vaak aansprekende Nasdaq-fondsen wordt door beleggers ook steeds vaker geïnvesteerd in ETF’s die de Nasdaq-index volgen. Drie belangrijke zijn: iShares NASDAQ 100 , Lyxor ETF Nasdaq-100 en Invesco Nasdaq-100.

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

