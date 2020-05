Gilles Moëc (AXA): ‘Einde opkoopprogramma’

Twijfels aan het opkoopprogramma van de ECB zorgen ervoor dat de centrale bank meer moet opkopen en zo deze zomer al zijn kruit al kan hebben verschoten, stelt hoofdeconoom Gilles Moëc van AXA Group.

De ECB zit gevangen in een vicieuze cirkel. De markt twijfelt eraan of de centrale bank haar aankopen lang genoeg kan voortzetten – verder aangewakkerd door het recente uitspraak van het Duitse Constitutionele Hof – wat beleggers ertoe aanziet obligaties van kwetsbare eurolanden van de hand te doen, waardoor de centrale bank haar aankopen juist moet opvoeren.

Moëc schat dat in het huidige tempo de ECB voor het einde van de zomer door haar Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) van €750 miljard heen is. Al tijdens de ECB-vergadering in juni kan over verhoging gesproken worden. Dit zou een nieuwe confrontatie met de Duitse rechters betekenen, aangezien vergroten van het opkoopprogramma in strijd zou zijn met de limieten, zoals de maximum allocatie naar individuele landen en obligaties.

